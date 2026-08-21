У Казахстані супутниковим інтернетом Starlink обладнають 124 потяги

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У Казахстані обладнують поїзди супутниковим інтернетом Starlink
Фото: Transtelecom

Казахстанський оператор «Транстелеком» поетапно підключає супутниковий інтернет Starlink у поїздах місцевого перевізника АТ «Пасажирські перевезення». Проєкт охоплює 50 маршрутів, 124 склади та 1 235 вагонів. На частині поїздів послуга вже працює.

Решту складів обладнують за графіком проєкту. Коли проєкт завершать, пасажири зможуть користуватися інтернетом на значно більшій кількості залізничних маршрутів Казахстану.

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У серпні 2025 року про оснащення потягів супутниковим інтернетом оголосив міністр цифрового розвитку Жаслан Мадієв. Ішлося і про Starlink, і про OneWeb. Тоді ж Starlink розпочав роботу в країні.

Супутниковий зв’язок має розширити доступ до інтернету саме під час поїздок. Ідеться передусім про ділянки маршрутів, де покриття традиційних мереж обмежене.

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«Транстелеком» — один із найбільших операторів зв’язку Казахстану. Компанія працює у сфері телекомунікацій, цифровізації та системної інтеграції в ІТ, зв’язку, автоматиці й енергетиці.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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