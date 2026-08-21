Nielsen рахуватиме телеглядачів за допомогою наручних пристроїв

Nielsen оголосила про сім змін у методології вимірювання телеаудиторії в США. Головна з них — підрахунок спільного перегляду за наручними пристроями учасників панелі. Оновлення діятимуть з 31 серпня 2026 року.

Пристрої нагадують смартгодинники й вловлюють звук телепередач, фільмів та реклами поблизу власника. Панелістам не потрібно щоразу підтверджувати присутність біля екрана, як цього вимагає класичний піплметр. Таке пасивне вимірювання має точніше показати, скільки людей насправді дивиться ту чи іншу програму.

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Пілотну програму зі спільного перегляду компанія запустила в лютому 2026 року. Пристрої тестували під час Super Bowl LX та інших великих спортивних і розважальних трансляцій першої половини року.

Решта змін стосується того, як Nielsen обробляє дані. Оцінки загальної аудиторії тепер спираються на дослідження DASH, яке провела Advertising Research Foundation. Воно показує, як американці спільно користуються пристроями та акаунтами. До цих оцінок компанія додала поправку на затримку даних.

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Nielsen оновила й HDAM — інструмент машинного навчання. Він визначає демографічний склад домогосподарств за великими даними, які компанія отримує від сторонніх постачальників. Окремо змінилася методика підрахунку іспаномовної аудиторії. Тут Nielsen поєднала дані двох опитувань — American Community Survey, яке проводить Бюро перепису США, і National Hispanic Enumeration Survey.

Компанія також удосконалила зважування панельних і великих даних. Крім того, вона відкалібрувала джерела автоматичного розпізнавання контенту (ACR) і точніше згрупувала пристрої за домогосподарствами.

Nielsen лишається основним постачальником телерейтингів у США. Саме за ними медіакомпанії продають рекламу. У добу стримінгу перегляд дедалі більше дробиться між платформами. Тож компанія кілька років поспіль перебудовує методологію. Раніше вона перевела вимірювання на модель Big Data + Panel і додала дані самих стримінгових сервісів.

Дроблення перегляду помічають і самі глядачі. У листопаді 2025 року дослідження Gracenote, яка входить до складу Nielsen, зафіксувало невдоволення 33% американців. Їм не подобається, що контент розпорошений між платформами.