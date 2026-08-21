lifecell TV на час промоакції відкрив доступ до всіх телеканалів, крім пакета «Нічний»

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lifecell TV

lifecell відкрив абонентам сервісу lifecell TV промодоступ до пакета «Преміальний» з нагоди Дня Незалежності України. Промоперегляд триває з 20 до 30 серпня включно. Він доступний клієнтам lifecell, «Датагруп» і Volia зі сплаченим тарифом, зазначає пресслужба оператора.

Пропозиція діє 11 днів. Пакет доступний незалежно від тарифного плану чи пакета послуг lifecell TV. Скористатися ним можуть абоненти на технологіях OTT і DTV, тобто через інтернет і цифрове мовлення.

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Абонентам відкрили всі телеканали сервісу, крім тих, що входять у додатковий пакет «Нічний». Разом з каналами абоненти отримують повний доступ до онлайн-кінотеатру lifecell TV та його бібліотеки відеоконтенту.

Бібліотека налічує понад 10 тисяч фільмів, серіалів і мультфільмів різних жанрів. Контент постачають провідні кінокомпанії світу, зокрема Disney, Marvel Studios, Pixar, Paramount та FilmUA.

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Власникам ТБ-тюнерів потрібно оновити список каналів на своєму пристрої. Для цього слід виконати новий пошук телепрограм. OTT-тюнер з інтерактивними можливостями достатньо перезавантажити, вимкнувши його з мережі електроживлення на кілька секунд. Власникам CAM-модулів слід виконати пошук телепрограм відповідно до інструкції до телевізора.

Списки обраних каналів, якщо вони були налаштовані на ТБ-тюнері, після оновлення доведеться створити повторно. Додаткових дій не потребують мобільний застосунок, Smart TV, Android TV, Android STB і вебверсія сервісу. Там зміни відбуваються автоматично.

Нагадаємо, мобільний застосунок lifecell TV отримав цього року цікаве оновлення. У травні 2026 року сервіс запустив офлайн-перегляд фільмів і серіалів на Android та iOS пристроях.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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