LG Display представила FLiPP — метод виробництва OLED-панелей без металевих масок

LG Display розробила технологію FLiPP — спосіб формування пікселів OLED-дисплеїв без тонких металевих масок (FMM). Уперше її показали 19 серпня на міжнародній конференції з інформаційних дисплеїв IMID 2026 у Пусані.

Назва FLiPP розшифровується як FMM-Less innovative Pixel Patterning — інноваційне формування пікселів без FMM. За методом FMM органічні матеріали трьох кольорів випаровують крізь мікроскопічні отвори в металевій пластині. FLiPP натомість наносить пікселі RGB послідовно й закріплює їх у точних позиціях, а зайві ділянки прибирає фотолітографія. Це високоточне травлення ультрафіолетовим світлом, звичне для виробництва мікросхем.

- Реклама -

За даними компанії, в однакових умовах FLiPP дає в 1,6 раза вищу яскравість, ніж FMM. Термін служби панелей довший у 2,4 раза, а енергоспоживання — нижче на 13%. Причина — вищий коефіцієнт апертури, тобто частка площі екрана під пікселями RGB. FLiPP збільшує його приблизно на 55%.

Виробництво OLED тримається на металевих масках уже понад десять років, і саме їхні недоліки усуває нова технологія. Кожна зміна розміру чи роздільної здатності панелі вимагає нового дорогого комплекту масок. Через властивості металу великі маски ще й провисають у центрі під власною вагою. Це спричиняє зміщення, а іноді й дефекти змішування кольорів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Розмір масок обмежує й підкладки. За технологією FMM велике материнське скло доводиться різати навпіл і обробляти частинами. Ідеться про скло 8,6-го та інших восьмих поколінь розміром 2 200 × 2 500 мм.

FLiPP обробляє материнське скло 8,5-го покоління суцільним аркушем. Допомогла наявна виробнича база Tandem WOLED. LG Display стверджує, що першою у світі випускає OLED без FMM на суцільній підкладці. Порівняно з панелями для ноутбуків того самого розміру, компанія отримує до 64% вищу ефективність використання скла. Такі панелі виготовляють за FMM або іншими методами з розділеними підкладками. Менше матеріалу йде у відходи, а виробництво дешевшає.

Тандемну архітектуру група LG застосовує й у готових продуктах. У серпні 2025 року LG Electronics представила на технології Primary RGB Tandem ігровий монітор UltraGear 27GX700A. Це перший у світі дисплей із сертифікацією VESA DisplayHDR True Black 500.

Ще одна перевага нового методу — він не обмежує ні розміру панелі, ні її роздільної здатності. Теоретично FLiPP придатний для дисплеїв від 1 до 100 дюймів, зокрема для віртуальної та доповненої реальності.

Першими панелі за новою технологією отримають планшети та монітори. Далі компанія планує охопити все — від однодюймових екранів для пристроїв, які носять на тілі, до надвеликих телевізорів. Заявки на торгівельну марку FLiPP вона подала в Кореї та на ключових світових ринках.

Нинішнє виробництво OLED у компанії значною мірою тримається на замовленнях Apple. У червні 2026 року LG Display запустила масовий випуск панелей для нової лінійки американської компанії. Лише на Apple Watch Series 12 припадає ексклюзивне замовлення на 34 млн дисплеїв.

- Реклама -

«Ми реалізували FLiPP, поєднавши власні напрацювання у WOLED і накопичений досвід», — заявив технічний директор LG Display Чхве Йонсок.

Водночас на IMID 2026 нагороду «Display of the Year» отримала інша розробка компанії. Це технологія керування OLED-панелями телевізорів Hyper Double Scanning (HDS). Її вручають найкращому продукту серед виведених на ринок за рік. Усю лінійку OLED-панелей для телевізорів LG Display вже випускає з HDS.