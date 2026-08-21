LG Display представила FLiPP — метод виробництва OLED-панелей без металевих масок

LG Display розробила технологію FLiPP — спосіб формування пікселів OLED-дисплеїв без тонких металевих масок (FMM). Уперше її показали 19 серпня на міжнародній конференції з інформаційних дисплеїв IMID 2026 у Пусані.
Назва FLiPP розшифровується як FMM-Less innovative Pixel Patterning — інноваційне формування пікселів без FMM. За методом FMM органічні матеріали трьох кольорів випаровують крізь мікроскопічні отвори в металевій пластині. FLiPP натомість наносить пікселі RGB послідовно й закріплює їх у точних позиціях, а зайві ділянки прибирає фотолітографія. Це високоточне травлення ультрафіолетовим світлом, звичне для виробництва мікросхем.
За даними компанії, в однакових умовах FLiPP дає в 1,6 раза вищу яскравість, ніж FMM. Термін служби панелей довший у 2,4 раза, а енергоспоживання — нижче на 13%. Причина — вищий коефіцієнт апертури, тобто частка площі екрана під пікселями RGB. FLiPP збільшує його приблизно на 55%.
Виробництво OLED тримається на металевих масках уже понад десять років, і саме їхні недоліки усуває нова технологія. Кожна зміна розміру чи роздільної здатності панелі вимагає нового дорогого комплекту масок. Через властивості металу великі маски ще й провисають у центрі під власною вагою. Це спричиняє зміщення, а іноді й дефекти змішування кольорів.
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Розмір масок обмежує й підкладки. За технологією FMM велике материнське скло доводиться різати навпіл і обробляти частинами. Ідеться про скло 8,6-го та інших восьмих поколінь розміром 2 200 × 2 500 мм.
FLiPP обробляє материнське скло 8,5-го покоління суцільним аркушем. Допомогла наявна виробнича база Tandem WOLED. LG Display стверджує, що першою у світі випускає OLED без FMM на суцільній підкладці. Порівняно з панелями для ноутбуків того самого розміру, компанія отримує до 64% вищу ефективність використання скла. Такі панелі виготовляють за FMM або іншими методами з розділеними підкладками. Менше матеріалу йде у відходи, а виробництво дешевшає.
Тандемну архітектуру група LG застосовує й у готових продуктах. У серпні 2025 року LG Electronics представила на технології Primary RGB Tandem ігровий монітор UltraGear 27GX700A. Це перший у світі дисплей із сертифікацією VESA DisplayHDR True Black 500.
Ще одна перевага нового методу — він не обмежує ні розміру панелі, ні її роздільної здатності. Теоретично FLiPP придатний для дисплеїв від 1 до 100 дюймів, зокрема для віртуальної та доповненої реальності.
Першими панелі за новою технологією отримають планшети та монітори. Далі компанія планує охопити все — від однодюймових екранів для пристроїв, які носять на тілі, до надвеликих телевізорів. Заявки на торгівельну марку FLiPP вона подала в Кореї та на ключових світових ринках.
Нинішнє виробництво OLED у компанії значною мірою тримається на замовленнях Apple. У червні 2026 року LG Display запустила масовий випуск панелей для нової лінійки американської компанії. Лише на Apple Watch Series 12 припадає ексклюзивне замовлення на 34 млн дисплеїв.
«Ми реалізували FLiPP, поєднавши власні напрацювання у WOLED і накопичений досвід», — заявив технічний директор LG Display Чхве Йонсок.
Водночас на IMID 2026 нагороду «Display of the Year» отримала інша розробка компанії. Це технологія керування OLED-панелями телевізорів Hyper Double Scanning (HDS). Її вручають найкращому продукту серед виведених на ринок за рік. Усю лінійку OLED-панелей для телевізорів LG Display вже випускає з HDS.