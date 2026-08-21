«Київстар» розгорне мережу 5G по всій Україні лише після завершення війни

У розмові з LIGA.net генеральний директор «Київстару» Олександр Комаров заявив, що оператор не очікує масштабного розгортання мережі 5G в Україні до завершення війни. Головною перешкодою він назвав перевірку електромагнітної сумісності частот нового зв’язку з військовим обладнанням.

Провести таке тестування одночасно по всій країні під час воєнного стану неможливо, пояснив Комаров. Як приклад він навів пілотний проєкт 5G у Львові. Там перевірка електромагнітної сумісності тривала приблизно три місяці, хоча йшлося лише про невелику ділянку міста.

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Є й друга причина не поспішати з мережею нового покоління. «Київстар» ще розширює покриття LTE, насамперед за межами великих міст. Саме розвинена мережа 4G, за словами Комарова, є базовою передумовою для наступного покоління зв’язку. Приблизно в 95% випадків нову мережу розгортають на вже наявних майданчиках LTE.

Наразі мережа 4G оператора охоплює близько 97% населення України. У 2025 році «Київстар» розширив LTE-покриття ще на 630 населених пунктів.

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Про це оператор говорить не вперше. Ще у квітні 2026 року «Київстар» заявляв, що повноцінний запуск 5G в Україні відбудеться лише після завершення війни.

План розвитку 5G в Україні уряд затвердив ще в листопаді 2020 року, однак після повномасштабного вторгнення впровадження технології відклали. У 2025 році до проєкту повернулися, але вже в пілотному форматі. Повноцінний запуск можливий лише після завершення воєнного стану.

Пілотне тестування 5G у Києві розпочалося в липні 2026 року, а підготовка до нього тривала близько пів року. Раніше технологію випробували у Львові, Бородянці та Харкові.

Статистику пілотного проєкту наводив колишній виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков. За його словами, 5G-зв’язком скористалися майже 1,5 млн українців. По всій країні працює понад 300 базових станцій пілотної мережі. Швидкість мобільного інтернету під час тестувань перевищувала 1 Гбіт/с.

Борняков також зазначив, що в Україні 5G підтримують уже близько 29% смартфонів. Наступним містом, де планують запустити пілотний проєкт, має стати Одеса.