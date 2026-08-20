YouTube обіцяє блогерам мільйони доларів за відмову від співпраці з Netflix

Як стало відомо Bloomberg, YouTube пропонує популярним каналам мільйони доларів за ексклюзивне розміщення відео на певний час. Так відеохостинг намагається завадити стримінговому сервісу Netflix переманювати найвідоміших творців контенту.

Виплати можуть мати різну форму. YouTube обговорює пряме фінансування окремих проєктів авторів. Компанія також пропонує їм частку доходів від масштабних рекламних контрактів із відомими брендами.

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Проте остаточних угод відеохостинг поки що не уклав із жодним автором. Водночас він близький до домовленості з низкою партнерів. Переговори тривають, а їхніх деталей сторони не розголошують.

YouTube попередила авторів і про наслідки співпраці з Netflix. Тих, хто одночасно випускає відео на Netflix, рідше залучатимуть до маркетингових проєктів та заходів. Вони також можуть втратити частку доходу від деяких великих рекламних кампаній брендів.

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Заробляти на самому YouTube новим авторам також стане важче. З 1 лютого 2027 року платформа удвічі підвищить пороги переглядів для підключення монетизації. Зміни не торкнуться чинних учасників партнерської програми.

Netflix тим часом веде переговори з десятками популярних YouTube-блогерів. Сервіс платить їм гонорари за одночасну публікацію відео на обох платформах. Ще з десятками авторів, каналів і проєктів компанія обговорює співпрацю.

Угоди з Netflix приваблюють творців контенту одразу двома перевагами. Автори отримують мільйони доларів додаткового доходу за вже готові відео. Крім того, їхні проєкти побачить нова аудиторія стримінгового сервісу.

Боротьба за популярних авторів триває не лише між YouTube і Netflix. У березні 2026 року Facebook запустив програму Creator Fast Track. Авторам із мільйонною аудиторією в TikTok чи на YouTube він обіцяв до $3000 на місяць за перехід його платформу.