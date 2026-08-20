YouTube може стати партнером НБА з регіональних трансляцій

Національна баскетбольна асоціація (НБА) наближається до угоди про централізований показ регіональних матчів клубів. За інформацією низки джерел, YouTube — основний претендент на роль партнера. Вартість контракту на сезон 2026/27 може сягнути 1,2 млрд доларів, повідомляє Sports Business Journal.
Проблема регіональних телетрансляцій залишається однією з ключових для НБА вже кілька сезонів поспіль. На тлі нестабільної ситуації з кабельним телебаченням клуби по-різному організовують показ домашніх матчів у своїх ринках. Ліга шукає загальне рішення. Мета — об’єднати ці трансляції під одним потоковим сервісом із територіальними обмеженнями за регіонами команд.
За поточними оцінками, до угоди можуть приєднатися від 20 до 29 команд ліги. Партнерська програма навряд чи торкнеться «Торонто» і, найімовірніше, не зацікавить «Лейкерс». Доходи команди від співпраці з Spectrum SportsNet сягають близько 200 млн доларів на рік. Це значно більше, ніж можуть запропонувати умови інших угод.
Якщо до контракту з YouTube приєднається більшість команд, зокрема всі 29, загальна сума угоди на сезон 2026/27 може досягти 1,2 млрд доларів. Ліга розподілятиме ці доходи між клубами за популярністю команди та розміром її аудиторії.
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Конкуренцію YouTube у переговорах може скласти платформа DAZN. Вона також розглядає можливість боротьби за права на регіональні трансляції НБА.
Для YouTube потенційна угода з НБА стане продовженням розширення спортивного напряму. Наприкінці 2025 року сервіс анонсував окремий спортивний тарифний пакет YouTube TV Sports Plan із каналами ESPN, FS1 і NBC Sports Network.