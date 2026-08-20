YouTube може стати партнером НБА з регіональних трансляцій

Національна баскетбольна асоціація (НБА) наближається до угоди про централізований показ регіональних матчів клубів. За інформацією низки джерел, YouTube — основний претендент на роль партнера. Вартість контракту на сезон 2026/27 може сягнути 1,2 млрд доларів, повідомляє Sports Business Journal.

Проблема регіональних телетрансляцій залишається однією з ключових для НБА вже кілька сезонів поспіль. На тлі нестабільної ситуації з кабельним телебаченням клуби по-різному організовують показ домашніх матчів у своїх ринках. Ліга шукає загальне рішення. Мета — об’єднати ці трансляції під одним потоковим сервісом із територіальними обмеженнями за регіонами команд.

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За поточними оцінками, до угоди можуть приєднатися від 20 до 29 команд ліги. Партнерська програма навряд чи торкнеться «Торонто» і, найімовірніше, не зацікавить «Лейкерс». Доходи команди від співпраці з Spectrum SportsNet сягають близько 200 млн доларів на рік. Це значно більше, ніж можуть запропонувати умови інших угод.

Якщо до контракту з YouTube приєднається більшість команд, зокрема всі 29, загальна сума угоди на сезон 2026/27 може досягти 1,2 млрд доларів. Ліга розподілятиме ці доходи між клубами за популярністю команди та розміром її аудиторії.

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Конкуренцію YouTube у переговорах може скласти платформа DAZN. Вона також розглядає можливість боротьби за права на регіональні трансляції НБА.

Для YouTube потенційна угода з НБА стане продовженням розширення спортивного напряму. Наприкінці 2025 року сервіс анонсував окремий спортивний тарифний пакет YouTube TV Sports Plan із каналами ESPN, FS1 і NBC Sports Network.