В’єтнам скорочує шлях до 6G, спираючись на досвід впровадження 5G

Як повідомляє Vietnam News Agency, В’єтнам активізував підготовку до впровадження 6G. Країна спирається на досвід розгортання попередніх поколінь зв’язку.

На початок 2026 року у В’єтнамі діє понад 40 тис. базових станцій 5G, які охоплюють близько 90% населення країни. Приблизно 250 із них працюють на обладнанні місцевої розробки й виробництва. Влада має намір нарощувати частку таких станцій і розширювати асортимент телекомунікаційних продуктів власної розробки.

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Заступник керівника Управління телекомунікацій В’єтнаму Нгуєн Ань Кьонг зазначив, що країна досягла помітного прогресу в інфраструктурі 5G. Паралельно відомство веде поетапну підготовку до науково-дослідних робіт над 6G. Для координації цих процесів при міністерстві науки та технологій створили керівний комітет. Серед його завдань — участь у розробці міжнародних стандартів на ранніх етапах. Комітет також відповідатиме за освоєння нової технології та адаптацію рішень до національних умов.

Представник відомства підкреслив, що 6G як глобальний стандарт потребує широкої співпраці. Йдеться про взаємодію між державами, бізнесом і міжнародними організаціями зі стандартизації. Це необхідно для сумісності інфраструктури різних країн.

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Після затвердження стандартів 4G В’єтнаму знадобилося понад вісім років на освоєння технології та випуск обладнання. Для 5G цей термін вдалося скоротити до двох років. Такий досвід дає країні підстави розраховувати на пришвидшену підготовку до наступного покоління зв’язку.

Для цього дзвінка планують використати системи та обладнання, розроблені й виготовлені у В’єтнамі.

Відповідно до національного плану розвитку цифрової інфраструктури, до 2030 року В’єтнам планує охопити всіх громадян оптоволоконним зв’язком. Швидкість з’єднання має становити не менше 1 Гбіт/с. Також поставлено завдання досягти покриття 5G для 99% населення й бути готовими до випробувань мереж шостого покоління.

Подібні терміни називає й Китай. Країна розраховує запустити комерційні мережі 6G приблизно у 2030 році. Це відбудеться паралельно з ухваленням міжнародних стандартів галузі.