В Україні заборонили ще два російські онлайн-кінотеатри

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Нацсовет

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада) внесла до переліку сервісів держави-агресора онлайн-кінотеатри Muvee та KinoVibe. Рішення ухвалили на засіданні 20 серпня. Доступ до шести сайтів цих платформ в Україні обмежать.

Ці сервіси Нацрада виявила завдяки зверненням Департаменту захисту національної державності СБУ та власному дослідженню.

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Постачальники електронних комунікаційних послуг мають обмежити доступ до таких вебресурсів:

  • Muvee — new.muvee.top, hd.muvee.me, muvee.xyz, hd-1.muvee.me, hd-2.muvee.me;
  • KinoVibe — kinovibe.cc.

Під час моніторингу Нацрада зафіксувала кілька порушень. Інтерфейс сервісів за замовчуванням російськомовний. На сайтах розміщують і демонструють фільми, заборонені до показу в Україні. Є там і програми за участю осіб з окремого переліку. До нього вносять тих, хто створює загрозу національній безпеці.

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Далі до справи долучиться регулятор у сфері зв’язку. Протягом трьох робочих днів після ухвалення рішення Нацрада поінформує Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК). Ідеться про обмеження доступу до перелічених сайтів постачальниками електронних комунікаційних послуг.

Перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора нині налічує 78 позицій. Станом на липень 2026 року їх було 76.

Заборона, втім, ще не означає, що ресурс справді недоступний. Тоді ж громадська спілка «Ініціатива Чисте Небо» перевірила роботу 18 телеком-операторів у кількох регіонах України. Частина заборонених ресурсів досі відкривалася в їхніх мережах.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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