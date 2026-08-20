SpaceX вивела на орбіту вже понад 11 000 супутників Starlink

SpaceX запустила ще 24 супутники Starlink. Це збільшило загальну кількість апаратів мережі на низькій навколоземній орбіті до понад 11 000.

Ракета Falcon 9 стартувала з бази Космічних сил «Ванденберг» у Каліфорнії 19 серпня. Перший ступінь ракети з номером B1097 приземлився на платформу Of Course I Still Love You. Посадка відбулася в Тихому океані приблизно через вісім хвилин після старту. Це був уже 12-й політ цього ступеня. Раніше він виводив на орбіту супутники Twilight, Transporter-17, Sentinel-6B, NROL-172 та сім попередніх партій Starlink.

Starlink started with 2 prototypes. Today, more than 11,000 of its satellites orbit Earth.



• February 22, 2018: Starlink’s first 2 prototype satellites



• August 19, 2026: An estimated 11,003 satellites in orbit



The largest satellite constellation in human history. pic.twitter.com/L7HfiSTFvh — DogeDesigner (@cb_doge) August 19, 2026 - Реклама -

Посадка B1097 стала 219-ю для платформи Of Course I Still Love You. Для першого ступеня Falcon загалом це вже 651-ша успішна посадка.

Проєкт Starlink розпочався 22 лютого 2018 року із запуску двох прототипних супутників. Станом на 19 серпня 2026 року на орбіті перебуває орієнтовно 11 003 апарати. До цього числа входять не лише повністю робочі супутники. Частина апаратів уже вийшла з ладу або готується до сходження з орбіти. Це робить Starlink найбільшим супутниковим угрупованням в історії. На нього припадає близько двох третин усіх активних супутників, що нині обертаються навколо Землі.

SpaceX @Starlink has now surpassed 11,000 satellites in orbit



The constellation accounts for about two-thirds of all active satellites currently circling Earth pic.twitter.com/GwTbmS8img — Dima Zeniuk (@DimaZeniuk) August 19, 2026 Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Такі темпи розбудови мережі не випадкові. Ще за перше півріччя 2026 року SpaceX вивела на орбіту рекордні 1589 супутників Starlink. Це на 100 більше, ніж за той самий період 2025 року.