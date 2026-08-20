SpaceX встановить наземні станції Starlink на паркінгу торгового центру

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Midway Mall

Комісія з планування та зонування міста Шерман у штаті Техас дозволила SpaceX розмістити наземні станції Starlink на стоянці торгового центру Midway Mall. Під них компанія займе незадіяну частину паркінгу, пише видання KXII.

Ідеться про комплекс супутникових антен, який з’єднає супутники Starlink із розташованими поблизу оптоволоконними лініями. За задумом компанії, це має збільшити пропускну здатність мережі та покращити якість інтернет-з’єднання в районі. Насамперед ідеться про потокову передачу відео та відеодзвінки.

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Антени планують встановити поруч із колишнім магазином Burlington Coat Factory. Саме там паркінг зараз пустує.

Останніми роками торговий центр відроджується. «Протягом останніх кількох років ми справді спостерігаємо своєрідне відродження торгового центру, — сказав Нейт Штраух, менеджер зі зв’язків із громадськістю міста Шерман. — Там відкрилися ресторани та деякі магазини, які справді почали оживляти це місце».

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«Але їм не знадобиться вся ця територія для паркування, — додав Штраух. — Можливість використати її частину з користю — це добре для всього району».

Нових робочих місць проєкт не створить, повідомили представники міста. Утім місцева влада вважає появу інфраструктури SpaceX важливою подією для Шермана. Це дає змогу залучити інвестиції однієї з найбільших технологічних компаній світу.

Це не єдиний проєкт SpaceX з розширення мережі наземних станцій Starlink у США. Днями стало відомо, що супутниковий оператор Iridium попросив Федеральну комісію зв’язку США заблокувати 28 заявок SpaceX на будівництво нових шлюзових станцій. Причина — ризик радіоперешкод.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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