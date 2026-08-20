Нацрада винесла 13 приписів телеканалу «MEGOGO СПОРТ»

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MEGOGO СПОРТ

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення застосувала 13 приписів до телеканалу «MEGOGO СПОРТ». Підставою стала реклама нікотинових подушечок. Рішення регулятор ухвалив на засіданні 20 серпня 2026 року, пише «Детектор медіа».

Приписи отримало ТОВ «Мегого», що мовить під логотипом «MEGOGO СПОРТ». Це загальнонаціональний мовник у цифровому мультиплексі MX-7.

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Нацрада зафіксувала порушення рекламного законодавства. Рекламу нікотинових подушечок канал поширив 27 та 30 травня 2026 року.

«Усе це свідчить про порушення пункту 7 частини першої статті 35 Закону України „Про медіа“, пункту 1 частини першої статті 22, абзацу другого частини першої статті 22-1, частини другої статті 9 Закону України „Про рекламу“», — йдеться в повідомленні регулятора.

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Раніше приписи за таку саму рекламу отримали ще сім медіа. Це «Інтерфакс», «Економічна правда», «Еспресо», «Цензор.нет», NV, Kyiv Post та «Українські новини».

Зазначимо, що приписи телеканал отримує не вперше. У 2025 році Нацрада винесла «MEGOGO СПОРТ» три приписи, останній — 26 червня. Тоді канал не повідомив глядачів про значення Дня вшанування пам’яті дітей. Наприкінці календарного року приписи втрачають чинність, а після п’ятого мовник платить штраф.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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