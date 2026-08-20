Comcast навчив роутери Xfinity розпізнавати рух за змінами сигналу Wi-Fi

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Comcast Xfinity WiFi Motion
Фото: BleepingComputer

Американський провайдер Comcast запустив функцію виявлення руху WiFi Motion, яка працює на сигналі домашньої Wi-Fi мережі. Вона входить до безплатного пакета Xfinity WiFi Shield і не потребує камер або датчиків.

Принцип роботи ґрунтується на змінах у поширенні радіосигналу. Коли людина або великий об’єкт проходить між шлюзом Xfinity та підключеними стаціонарними пристроями, параметри з’єднання змінюються. Система аналізує ці зміни й розпізнає рух. WiFi Motion не записує відео, не ідентифікує конкретну людину та не визначає її точного розташування.

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Як першим звернуло увагу видання TechCrunch, у документації до WiFi Motion є окреме застереження щодо приватності. Дані, які генерує ця функція, Comcast може розкривати третім особам «без додаткового повідомлення абоненту». Підставою слугують розслідування та судові провадження правоохоронних органів. Те саме стосується спору за участю самої компанії, судового наказу чи повістки.

Функція долучає сам шлюз Xfinity WiFi Gateway та підсилювачі Xfinity WiFi Extender. До них можна додати до трьох стаціонарних пристроїв із Wi-Fi — наприклад, розумну колонку чи термостат. Користувач сам обирає пристрої та зони, між якими відстежується рух.

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Пакет WiFi Shield надають абонентам Xfinity Internet без додаткової плати за наявності сумісного шлюзу. Окрім виявлення руху, він містить CyberSecure для захисту мережі від підозрілої активності та небезпечних сайтів. Туди ж входять нічний режим Dark Watch і батьківський контроль Family Settings.

Функція вимкнена за замовчуванням, тож активувати її треба вручну через застосунок Xfinity. Для сповіщень передбачено три режими. У Home Watch сповіщення про рух типово вимкнені, поки користувач удома. Away Watch вмикає їх на час відсутності. Dark Watch призначений для нічного моніторингу й може вмикатися автоматично за розкладом.

WiFi Motion працює із сумісними шлюзами Xfinity. В актуальному списку Comcast — Technicolor TXB7, XB8, XB9, XB10, MXB1 та XER10. Для повного набору функцій WiFi Shield потрібен TXB7 або новіша модель. Старіші шлюзи отримують лише частину можливостей, зокрема CyberSecure та Family Settings.

Сама ідея використовувати Wi-Fi для виявлення руху не нова. Переміщення людей і предметів змінює характеристики радіоканалу, і ці зміни можна аналізувати без традиційних датчиків. Дослідники з Технологічного інституту Карлсруе на цьому принципі побудували систему ідентифікації людей у приміщенні. Схожу технологію WhoFi раніше представили в Римському університеті ла Сап’єнца.

Comcast наголошує, що WiFi Motion не є повноцінною системою домашньої безпеки й не замінює сигналізацію чи камери. На точність впливають розміри та планування приміщення, будівельні матеріали й розташування обладнання.

Тим, кому потрібна повноцінна система безпеки, Comcast пропонує платний пакет Shield Select за 15 доларів на місяць. Він додає камеру для приміщень, датчик дверей і вікон та хмарне зберігання відео. Абоненти також отримують цілодобову службу екстреного реагування.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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