Уряд зобов’язався забезпечити три доби автономності для 70% базових станцій мобільного зв’язку

Уряд зобов’язався у 2026–2027 роках забезпечити роботу щонайменше 70% базових станцій мобільного зв’язку без зовнішнього електропостачання. Живитися від альтернативних джерел вони мають не менш як 72 години, пише «Інтерфакс-Україна».

Цей показник закріплено в Програмі діяльності Кабінету Міністрів. Завдання належить до операційних цілей Міністерства цифрової трансформації.

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Чинні вимоги поки що нижчі. З 2024 року оператори мають підтримувати роботу мережі без світла щонайменше 10 годин. Окрема норма в 72 години діє лише для частини базових станцій. Перед осінньо-зимовим періодом очільниця Мінцифри Оксана Ферчук анонсувала перегляд цих вимог.

До завдань Мінцифри на 2026 рік увійшло й пілотне впровадження 5G. Окрім Львова, Харкова, Бородянки та Києва, технологія має запрацювати ще й в Одесі.

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Протягом 2026–2027 років уряд планує оцифрувати не менш як 50 публічних послуг. Для цього запровадять нові електронні сервіси, перебудують процедури та інтегрують державні інформаційні ресурси.

Серед цих послуг — сервіси для водіїв з європротоколом, «е-Черга» на кордоні та медичний кабінет. Сюди ж належать послуги у сфері працевлаштування та для ветеранів війни. У переліку також «е-Платіжка», оновлення субсидії та електронний гаманець eWallet.

З 2027 року уряд має намір запровадити реформу «еАкциз». Тоді ж іноземці отримають доступ до порталу «Дія» за біометричним паспортним документом. Крім того, уряд має вдосконалити порядок набуття та скасування статусу електронного резидента.

Освітній застосунок «Мрія» у 2027 році має охопити понад 5000 шкіл. Уряд планує розширити його до версії «Мрія. Дошкілля» та розвивати за допомогою модулів штучного інтелекту.

Ще одна операційна ціль Мінцифри — інструмент електронної демократії «єДумка» на порталі «Дія». Через нього громадяни зможуть спілкуватися з органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями.

У 2027 році уряд розраховує провести через парламент законодавчі акти щодо «Дія.Сіті Інвест». Того ж року планують створити три венчурні фонди. Державну підтримку має отримати щонайменше 30 суб’єктів інноваційної екосистеми.

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Окремим завданням на 2027 рік визначено зростання інвестицій в українські оборонні компанії. Їх планують наростити з $220 млн до $350 млн. Програма також передбачає фінансування щонайменше 400 військових розробок.

Кабінет Міністрів затвердив Програму діяльності 17 серпня 2026 року. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне документ найближчим часом за встановленою процедурою.