Супутниковий оператор Iridium поскаржився на перешкоди від наземних станцій Starlink

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Шлюзові станції Starlink
Фото: Starlink

Супутниковий оператор Iridium попросив Федеральну комісію зв’язку США (FCC) заблокувати 28 заявок SpaceX на будівництво нових шлюзових станцій Starlink. Причина — ризик радіоперешкод. Про це йдеться в листі адвоката компанії, надісланому до FCC в понеділок, пише PCMag.

Йдеться про станції у діапазонах 19,4–19,6 ГГц та 29,1–29,3 ГГц. За попередніми, поки що незавершеними розрахунками Iridium, перешкоди можуть створювати станції SpaceX, розташовані найближче до наземних об’єктів компанії. Ці перешкоди значно перевищують допустимі норми. За словами компанії, SpaceX не узгодила розміщення нових станцій з Iridium. Компанія також не надала доказів того, що вони не створюватимуть недопустимих перешкод, хоча цього вимагають правила комісії.

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Шлюзові станції передають дані між наземною інфраструктурою та супутниками Starlink. SpaceX уже експлуатує понад 100 таких об’єктів у США із загальною кількістю понад 1500 антен. Компанія будує нові майданчики для підтримки супутників наступного покоління V3 і переходу мережі на гігабітні швидкості. Той самий курс визначає і масштабування угруповання Starlink Gen3 до 100 тисяч супутників. У квітні компанія подала до FCC заявку на будівництво станції в техаському місті Бастроп. Вона запросила доступ до тих самих частотних діапазонів, якими користується Iridium для передачі даних.

Протистояння між компаніями не обмежується цим спором. Наприкінці червня Iridium разом з Amazon, Telesat і Globalstar заснували асоціацію SpaceConnect. Вона захищає інтереси операторів низькоорбітальних супутникових систем. SpaceX до об’єднання демонстративно не долучилася.

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SpaceX оскаржила претензії Iridium у власних документах, поданих до комісії. Представник SpaceX з питань супутникової політики Метью Терк оцінив ситуацію інакше. За розрахунками компанії, жодних неприпустимих перешкод виникнути не повинно. За його словами, станція в Бастропі розташована на відстані понад 1400 км від станцій фідерного зв’язку Iridium. Ці станції розміщені у Чандлері та Темпе, штат Аризона. Відстань разом з атмосферним загасанням сигналу виключає ризик перешкод. SpaceX також заявила, що вимоги Iridium можуть затримати запуск швидшого широкосмугового інтернету для споживачів.

Iridium наполягає, що розрахунки SpaceX помилково спираються на параметри фіксованого супутникового зв’язку. Натомість ідеться про мобільний супутниковий зв’язок — саме такий вид послуг надає сама компанія. У новому листі до FCC, надісланому в понеділок, Iridium наголосив, що відмова схвалити заявки SpaceX дасть сторонам змогу продовжити переговори. Йдеться про узгодження використання частот. Звернення до регулятора, зазначила компанія, має бути крайнім заходом, а не першим кроком у вирішенні спору.

Раніше ми повідомляли, що виробник ракет Rocket Lab домовився про придбання оператора супутникового зв’язку Iridium.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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