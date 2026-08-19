Starlink надає безплатний інтернет постраждалим від землетрусу в Індонезії

Компанія Starlink оголосила про безплатний супутниковий зв’язок для жителів районів Індонезії, які постраждали від землетрусу, — пільга діятиме до 16 вересня. Компанія також запропонувала безплатно замінити пошкоджені комплекти обладнання.
Чинним клієнтам у постраждалих районах нічого робити не потрібно. Starlink автоматично нарахує відповідний кредит на їхні рахунки.
Клієнти, які раніше скасували підписку, теж отримають кредит. Вони зможуть поновити обслуговування без оплати до зазначеної дати.
Новим користувачам із постраждалих районів після придбання обладнання Starlink потрібно звернутися до служби підтримки й активувати безплатний доступ до 16 вересня.
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Абонентам, чиї комплекти Starlink вийшли з ладу через землетрус, компанія пропонує безплатну заміну несправного обладнання. Для цього також потрібно звернутися до служби підтримки.
Подібну програму Starlink запускала ще в червні 2026 року для постраждалих від землетрусів у Венесуелі. Тоді компанія теж тимчасово скасувала плату за зв’язок і замінювала пошкоджені термінали безплатно.