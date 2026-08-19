Starlink надає безплатний інтернет постраждалим від землетрусу в Індонезії

Компанія Starlink оголосила про безплатний супутниковий зв’язок для жителів районів Індонезії, які постраждали від землетрусу, — пільга діятиме до 16 вересня. Компанія також запропонувала безплатно замінити пошкоджені комплекти обладнання.

Чинним клієнтам у постраждалих районах нічого робити не потрібно. Starlink автоматично нарахує відповідний кредит на їхні рахунки.

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Клієнти, які раніше скасували підписку, теж отримають кредит. Вони зможуть поновити обслуговування без оплати до зазначеної дати.

Новим користувачам із постраждалих районів після придбання обладнання Starlink потрібно звернутися до служби підтримки й активувати безплатний доступ до 16 вересня.

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Абонентам, чиї комплекти Starlink вийшли з ладу через землетрус, компанія пропонує безплатну заміну несправного обладнання. Для цього також потрібно звернутися до служби підтримки.

Подібну програму Starlink запускала ще в червні 2026 року для постраждалих від землетрусів у Венесуелі. Тоді компанія теж тимчасово скасувала плату за зв’язок і замінювала пошкоджені термінали безплатно.