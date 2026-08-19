Lufthansa обладнала перший літак супутниковим інтернетом Starlink

Авіакомпанія Lufthansa встановила систему супутникового інтернету Starlink на перший літак свого флоту. Це Airbus A320neo на прізвисько Freising. Систему змонтували на технічному майданчику Lufthansa в аеропорту Берлін-Бранденбург під час планового технічного огляду.
На кожен літак ставлять дві системи Starlink. Чотири маршрутизатори в салоні обробляють сигнал від двох антен на фюзеляжі — передньої та задньої. Інженер Крістіан Радіус, який відповідав за встановлення системи, зазначив, що це вперше дає змогу запропонувати пасажирам швидкий інтернет «від зльоту до посадки».
Після Freising ще 15 літаків A320neo оснастять на тому самому майданчику в Берліні. Паралельно роботи ведуться на об’єктах Lufthansa Technik у Будапешті та Софії. До 2029 року систему Starlink планують встановити на всьому флоті групи Lufthansa — приблизно на 850 літаках. Це зробить компанію найбільшою європейською авіакомпанією з такою технологією на борту.
Starlink активно розширює присутність і в інших європейських авіакомпаніях. Ірландська Aer Lingus нещодавно поширила сервіс на всі трансатлантичні рейси з аеропорту Шеннон. А угорський лоукостер Wizz Air раніше оголосив, що запустить Starlink на всьому флоті до 2027 року.
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Головна перевага Starlink — практично суцільне супутникове покриття. Тім Кайя, який відповідає за інтеграцію системи в бортовий Wi-Fi, пояснив, що на орбіті вже понад 10 тисяч супутників компанії. У найближчого конкурента — близько 650.
Користування Wi-Fi на борту безплатне для всіх пасажирів незалежно від класу обслуговування. Достатньо увійти через Lufthansa Travel ID або номер картки Miles & More. На борту діють й обмеження. Для відео та музики потрібні навушники, а дзвінки, відеодзвінки й прямий стрімінг у соцмережі заборонені.