«Київстар» запустив спеціальний тариф для дітей

«Київстар» представив тариф для дітей віком від 6 до 16 років. Він поєднує мобільний зв’язок та інтернет із контролем витрат. Перші абоненти, які оформлять нове підключення на новий тариф, отримають у подарунок лімітовану брендовану іграшку від оператора.

Дитячий тариф розробили з урахуванням потреб дітей та їхніх батьків. Його головна особливість — захист від непередбачених витрат. Після вичерпання пакетних хвилин, мобільного інтернету чи SMS додаткова тарифікація не застосовується. Користування відповідною послугою просто призупиняється.

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У тарифі також блокуються деякі платні розважальні сервіси та рекламні підписки. Завдяки послузі «Ми разом» дитина зможе телефонувати на один із заздалегідь визначених номерів «Київстару». Це працює навіть за несплаченої абонентської плати.

Абонентам доступна послуга «Знання без меж». Вона дозволяє користуватися популярними освітніми платформами й застосунками без витрати тарифних мегабайтів. Без списання трафіку в межах тарифу можна користуватися й популярними розважальними сервісами — зокрема TikTok і Roblox.

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Вартість Дитячого тарифу становить 270 грн за 4 тижні. Доступний і річний варіант — за 2000 грн можна одразу оплатити користування на 366 днів. Це дає змогу заощадити понад 1500 грн порівняно з регулярною оплатою кожні 4 тижні.

До запуску тарифу «Київстар» створив лімітовану серію брендованих іграшок для перших абонентів. Подарунок отримають ті, хто здійснюватиме нові підключення — тобто купуватиме нову SIM-картку з тарифом Дитячий. Подарунки вже доступні в магазинах-учасниках у Києві. Наприкінці серпня та впродовж вересня вони стануть доступні й в інших містах України. Кількість подарунків обмежена, тому їх наявність варто уточнювати в магазині «Київстару» у своєму місті перед підключенням.

Оформити нове підключення чи перейти з чинного тарифного плану на Дитячий можна в магазині «Київстару». Нове підключення відбувається з підтвердженням свідоцтва про народження дитини в застосунку «Дія» одного з батьків чи опікунів. Інші члени родини оформити тариф для дитини не зможуть.

Нагадаємо, раніше генеральний директор компанії Олександр Комаров заявляв, що оператор прагне довести частку доходів від цифрових сервісів до 50%. Компанія будує навколо телекому екосистему з таких продуктів, як Tabletki, Helsi та Uklon.