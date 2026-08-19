«Київстар» вимкне автодоступ до інтернету в частині країн роумінгу

З 26 серпня 2026 року «Київстар» запроваджує автоматичне блокування мобільного інтернету в роумінгу для абонентів передплати та тарифів «Все разом». Обмеження стосується країн четвертої та п’ятої зон. Щоб і далі користуватися інтернетом там, абонентам доведеться самостійно підтвердити розблокування.

Обмеження діятиме через послугу «Блокування інтернет-роумінгу у країнах з вимогливими тарифами». Вона підключається автоматично й без доплат. Послуга має вберегти абонентів від непередбачуваних витрат на мобільний інтернет за кордоном.

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Абонентам, які вже перебувають у країнах четвертої та п’ятої зон роумінгу, послугу увімкнуть від 26 серпня 2026 року. Решті абонентів передплати її підключатимуть поступово протягом місяця.

Це не перший інструмент контролю роумінгових витрат у «Київстарі». Ще в грудні 2025 року оператор запровадив ліміти на суму 2000 грн і 4000 грн. Після їх досягнення доступ до мобільного інтернету за кордоном тимчасово призупиняється.

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Вартість інтернету в четвертій зоні роумінгу становить 122,88 грн за 1 МБ. До неї входять Беліз, Бенін, Болівія, Ботсвана, Буркіна-Фасо, Венесуела, Габон, Гана, Гвінея, Гернсі, Гуам, Кабо-Верде, Лаос, Малаві, Мальдіви, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Нідерландські Антильські острови, острів Пасхи, Руанда, Есватіні (Свазіленд), Сенегал, Суринам, С’єрра-Леоне, Того, Уганда, Французька Полінезія та Екваторіальна Гвінея.

У п’ятій зоні 1 МБ інтернету коштує 409,60 грн. До її складу входять Британські Віргінські острови, Бруней-Даруссалам, Гамбія, Гондурас, Зімбабве, Ємен, Іран, Куба, Ліван, Лівія, Нігер, Сирія, Ефіопія та Монголія, а також мережі морського й авіаційного транспорту.

Блокування діятиме і в мережах AeroMobile та Wireless Maritime Services. Там інтернет коштує 300 грн за безліміт на добу. Після використання 100 МБ швидкість у цих мережах знижується до 128 Кбіт/с.

Абоненти, яким потрібен мобільний інтернет у перелічених країнах, можуть будь-коли самостійно розблокувати доступ. Зробити це можна у застосунку «Мій Київстар» або за запитом *106*30*0#.