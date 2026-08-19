Китай вивів на орбіту 24-ту групу інтернет-супутників GuoWang

Новини
Ракета Long March 12 Y8
Фото: China Aerospace Science and Technology Corporation

Китай запустив 24-ту групу супутників для низькоорбітальної інтернет-системи. Ракета Long March-12 стартувала 16 серпня о 12:10 за пекінським часом. Місце старту — комерційний космодром Веньчан на острові Хайнань. Про це повідомляє агентство Xinhua.

Супутники успішно відокремилися від ракети-носія та вийшли на задані орбіти. Старт відбувся з майданчика Commercial Launch Pad 2 у Веньчані на півдні Хайнаня. До складу 24-ї групи входять дев’ять апаратів. Їх виготовила Китайська академія космічних технологій (CAST), зазначає галузеве видання China in Space.

- Реклама -

Офіційні китайські релізи про запуск не називають мережу за назвою. Xinhua й Global Times пишуть лише про «низькоорбітальну групу супутників інтернету №24». Утім, за даними China in Space, а також аналітичного матеріалу видання Global Times, ідеться про угруповання GuoWang (国网). Його розгортає державна компанія China Satellite Network Group. Наразі оператор зосереджується на послугах для самого Китаю, а в перспективі планує вийти на глобальний ринок.

Long March-12 — двоступенева ракета на кисень-гасовому паливі. Це перший у Китаї носій діаметром чотири метри з одним корпусом, розроблений спеціально для комерційних запусків. Його створила Шанхайська академія космічних технологій (SAST). Довжина ракети сягає близько 62,6 м, стартова маса — 430 тонн. Вантажність на низьку навколоземну орбіту перевищує 12 тонн. Перший ступінь оснащений чотирма двигунами YF-100K тягою по 1250 кН кожен.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому
Long March 12 Y8 liftoff, August 16th 2026

Цей пуск став для Long March-12 другим випробуванням модернізованого палива GN-1 на другому ступені. Воно має підвищити енергетичні характеристики ракети. За даними China in Space, носій провів на стартовому майданчику лише два з половиною дні — його доправили туди 14 серпня. Це рекордно короткий термін для цієї стартової позиції.

Запуск також підтвердив готовність родини двигунів YF-100K до подальших польотів. Раніше компоненти саме цієї серії розглядали як одну з можливих причин аварії ракети Long March-7A.

Партія стала другою для угруповання GuoWang менш ніж за два тижні. Ракета Long March-8A вивела 23-тю групу мережі на орбіту 4 серпня з того самого космодрому на Хайнані. Три пуски поспіль — у червні, липні та серпні — стартували з майданчика Commercial Launch Pad 2. Це підтвердило: щомісячна частота запусків звідти стала стабільною.

Розгортання низькоорбітальних супутників інтернету вийшло на регулярний і циклічний ритм. Про це заявив Кан Гохуа у коментарі виданню Global Times. Він — старший член Китайського товариства астронавтики, професор Нанкінського університету аеронавтики та космонавтики. За його словами, цей темп забезпечують три виробничі «конвеєри». Це заводи супутників із централізованим проєктуванням, ракети з відпрацьованими процедурами запуску та стартові майданчики, здатні витримувати регулярне навантаження.

Гнучкість Long March-12 робить її одним з основних носіїв для розгортання угруповання, додав Кан Гохуа. Ракета вміє використовувати обтічники діаметром 4,2 або 5,2 м, а також запускати як один, так і кілька супутників одночасно.

Головне вузьке місце програми — не виробництво супутників, зазначив у коментарі Global Times ще один експерт на прізвище Лю. Завод у Хайнані здатний випускати до тисячі апаратів на рік. За його словами, обмеження радше пов’язані з пропускною здатністю стартових майданчиків. Другий фактор — рівень розвитку технологій багаторазового використання ракет.

- Реклама -

Дані про загальну кількість супутників GuoWang на орбіті після запуску розходяться. China in Space називає цифру 195 — це узгоджується з попередніми повідомленнями про 186 апаратів після 23-ї групи. Аналітичний матеріал Global Times наводить іншу оцінку — 228. У 2026 році Китай планує розгорнути 310 супутників, у 2027-му — 900. З 2028 року щорічний темп має зрости до 3600 апаратів. За оцінкою China in Space, у 2030-х роках угруповання GuoWang може налічувати до 13 тисяч супутників на орбіті. Загальна довгострокова мета китайської програми супутникового інтернету — майже 8 тисяч апаратів, зазначає Global Times.

Пуск 16 серпня став сьомим для ракети Long March-12. Це також дев’ятий запуск усієї серії Long March-12, яку супроводжує Шанхайська академія. Загалом це вже 663-й запуск усієї лінійки Long March і 57-й пуск Китаю у 2026 році.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Уряд зобов’язався забезпечити три доби автономності для 70% базових станцій мобільного зв’язку

Уряд зобов'язався у 2026–2027 роках забезпечити роботу 70% базових станцій без зовнішнього живлення протягом 72 годин. Чинна норма для операторів — 10 годин.
Новини

Супутниковий оператор Iridium поскаржився на перешкоди від наземних станцій Starlink

Iridium звернувся до FCC з проханням відхилити 28 заявок SpaceX на наземні станції Starlink. За розрахунками компанії, вони можуть створювати неприпустимі радіоперешкоди.
Новини

Starlink надає безплатний інтернет постраждалим від землетрусу в Індонезії

Starlink запровадив до 16 вересня безплатний зв'язок для постраждалих від землетрусу в Індонезії. Компанія також безплатно замінить пошкоджене обладнання.
Новини

Paramount вимагає від 12 штатів $1,88 млрд застави за затримку угоди з WBD

Paramount вимагає від 12 штатів США заставу в 1,88 млрд доларів, аби покрити витрати через затримку купівлі Warner Bros. Discovery за 110 млрд доларів.
Новини

NASA навчило супутник орієнтуватися на орбіті без GPS

Супутник Starling навчився визначати своє положення без GPS за допомогою камер і каталогу з 20 тисяч об'єктів. Це перший такий результат для апарата з оптичними камерами.