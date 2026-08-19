Китай вивів на орбіту 24-ту групу інтернет-супутників GuoWang

Китай запустив 24-ту групу супутників для низькоорбітальної інтернет-системи. Ракета Long March-12 стартувала 16 серпня о 12:10 за пекінським часом. Місце старту — комерційний космодром Веньчан на острові Хайнань. Про це повідомляє агентство Xinhua.

Супутники успішно відокремилися від ракети-носія та вийшли на задані орбіти. Старт відбувся з майданчика Commercial Launch Pad 2 у Веньчані на півдні Хайнаня. До складу 24-ї групи входять дев’ять апаратів. Їх виготовила Китайська академія космічних технологій (CAST), зазначає галузеве видання China in Space.

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Офіційні китайські релізи про запуск не називають мережу за назвою. Xinhua й Global Times пишуть лише про «низькоорбітальну групу супутників інтернету №24». Утім, за даними China in Space, а також аналітичного матеріалу видання Global Times, ідеться про угруповання GuoWang (国网). Його розгортає державна компанія China Satellite Network Group. Наразі оператор зосереджується на послугах для самого Китаю, а в перспективі планує вийти на глобальний ринок.

Long March-12 — двоступенева ракета на кисень-гасовому паливі. Це перший у Китаї носій діаметром чотири метри з одним корпусом, розроблений спеціально для комерційних запусків. Його створила Шанхайська академія космічних технологій (SAST). Довжина ракети сягає близько 62,6 м, стартова маса — 430 тонн. Вантажність на низьку навколоземну орбіту перевищує 12 тонн. Перший ступінь оснащений чотирма двигунами YF-100K тягою по 1250 кН кожен.

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Long March 12 Y8 liftoff, August 16th 2026

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Цей пуск став для Long March-12 другим випробуванням модернізованого палива GN-1 на другому ступені. Воно має підвищити енергетичні характеристики ракети. За даними China in Space, носій провів на стартовому майданчику лише два з половиною дні — його доправили туди 14 серпня. Це рекордно короткий термін для цієї стартової позиції.

Запуск також підтвердив готовність родини двигунів YF-100K до подальших польотів. Раніше компоненти саме цієї серії розглядали як одну з можливих причин аварії ракети Long March-7A.

Партія стала другою для угруповання GuoWang менш ніж за два тижні. Ракета Long March-8A вивела 23-тю групу мережі на орбіту 4 серпня з того самого космодрому на Хайнані. Три пуски поспіль — у червні, липні та серпні — стартували з майданчика Commercial Launch Pad 2. Це підтвердило: щомісячна частота запусків звідти стала стабільною.

Розгортання низькоорбітальних супутників інтернету вийшло на регулярний і циклічний ритм. Про це заявив Кан Гохуа у коментарі виданню Global Times. Він — старший член Китайського товариства астронавтики, професор Нанкінського університету аеронавтики та космонавтики. За його словами, цей темп забезпечують три виробничі «конвеєри». Це заводи супутників із централізованим проєктуванням, ракети з відпрацьованими процедурами запуску та стартові майданчики, здатні витримувати регулярне навантаження.

Гнучкість Long March-12 робить її одним з основних носіїв для розгортання угруповання, додав Кан Гохуа. Ракета вміє використовувати обтічники діаметром 4,2 або 5,2 м, а також запускати як один, так і кілька супутників одночасно.

Головне вузьке місце програми — не виробництво супутників, зазначив у коментарі Global Times ще один експерт на прізвище Лю. Завод у Хайнані здатний випускати до тисячі апаратів на рік. За його словами, обмеження радше пов’язані з пропускною здатністю стартових майданчиків. Другий фактор — рівень розвитку технологій багаторазового використання ракет.

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Дані про загальну кількість супутників GuoWang на орбіті після запуску розходяться. China in Space називає цифру 195 — це узгоджується з попередніми повідомленнями про 186 апаратів після 23-ї групи. Аналітичний матеріал Global Times наводить іншу оцінку — 228. У 2026 році Китай планує розгорнути 310 супутників, у 2027-му — 900. З 2028 року щорічний темп має зрости до 3600 апаратів. За оцінкою China in Space, у 2030-х роках угруповання GuoWang може налічувати до 13 тисяч супутників на орбіті. Загальна довгострокова мета китайської програми супутникового інтернету — майже 8 тисяч апаратів, зазначає Global Times.

Пуск 16 серпня став сьомим для ракети Long March-12. Це також дев’ятий запуск усієї серії Long March-12, яку супроводжує Шанхайська академія. Загалом це вже 663-й запуск усієї лінійки Long March і 57-й пуск Китаю у 2026 році.