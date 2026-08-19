Китай вперше в історії здійснив посадку першого ступеня багаторазової ракети на сушу

Китайська приватна компанія LandSpace у середу, 19 серпня, вперше посадила на сушу перший ступінь багаторазової ракети-носія «Чжуцюе-3» /Zhuque-3/. Запуск відбувся з космодрому на північному заході країни, пише агентство «Сіньхуа».

Ракета-носій «Чжуцюе-3-Y2» стартувала о 7:35 ранку за пекінським часом із пілотної зони комерційних космічних інновацій «Дунфен». Перший ступінь сів на майданчик у повіті Міньцинь провінції Ганьсу за допомогою розкладних посадкових опор. Сама ракета вивела на орбіту супутник «Хунху-3».

- Реклама -

China Launches Zhuque-3, Achieving First Rocket Recovery on Land

Watch this video on YouTube

Це перша успішна контрольована посадка першого ступеня китайської ракети саме на сушу. Перший запуск «Чжуцюе-3» 3 грудня 2025 року завершився невдало: другий ступінь вийшов на орбіту, а перший не зміг коректно приземлитися. Раніше, 10 липня 2026 року, Китай уже повертав перший ступінь ракети «Чанчжен-10B» /Long March-10B/. Тоді посадка відбулася не на сушу, а на морську платформу.

«Чжуцюе-3» розробила приватна аерокосмічна компанія LandSpace на рідкому киснево-метановому паливі. Довжина ракети становить 66,1 метра, стартова маса — 570 тонн, тяга перевищує 750 тонн. Китайське національне космічне управління (CNSA) відносить її до нового покоління ракет із низькою вартістю запуску. Такі багаторазові ракети мають пришвидшити розгортання китайського угруповання супутників на низькій навколоземній орбіті.

Китай запускает «Чжуцюэ-3» и впервые осуществляет посадку ракеты на суше

Watch this video on YouTube