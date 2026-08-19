Aer Lingus встановила Starlink на всіх літаках трансатлантичних рейсів з Шеннона

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Aer Lingus

Авіакомпанія Aer Lingus поширила супутниковий інтернет Starlink на всі трансатлантичні рейси, що виконуються через аеропорт Шеннон, і тепер пасажири економічного класу теж отримують безплатний доступ до мережі протягом усього польоту, пише Breaking Travel News.

Перші випробування Starlink на бортах авіакомпанії розпочалися 29 березня 2026 року. Тоді систему протестували на літаку Airbus A330 EI-EIN, що виконував рейс із Дубліна до Нью-Йорка. Далекомагістральний флот Aer Lingus планує повністю оснастити супутниковим зв’язком до кінця 2026 року або в першому кварталі 2027-го.

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Заявлена швидкість завантаження даних через Starlink сягає понад 500 Мбіт/с, а швидкість передавання — 20–70 Мбіт/с. Цього вистачає для відеодзвінків і потокового відео. Великі файли можна завантажувати навіть під час перельоту над Атлантикою.

Пасажири активно користуються новою послугою. У середньому до мережі підключається близько 85% мандрівників на кожному оснащеному рейсі. Часто вони заходять у мережу з кількох пристроїв одночасно. На окремих перельотах сумарний обсяг переданих даних сягав 950 ГБ. Цього вистачило б для перегляду понад 300 годин відео в HD-якості. Задоволеність пасажирів якістю зв’язку на рейсах зі Starlink зросла на 27 пунктів порівняно з рештою флоту.

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Обладнання встановлюють власні інженери й технічні фахівці Aer Lingus в ангарі Hangar 6 аеропорту Дубліна. Це дає авіакомпанії змогу пришвидшити переоснащення решти літаків.

«Реакція наших пасажирів після запуску Starlink дуже позитивна. Очевидно, що можливість лишатися на зв’язку під час подорожі має для них значення. Це стосується ділових поїздок, відпустки й візитів до рідних», — заявила головна директорка з клієнтського досвіду Aer Lingus Сюзанн Карберрі.

Подібну активність пасажирів фіксує й Emirates. Авіакомпанія нещодавно повідомила про понад мільйон підключень до Starlink. Сервіс запрацював на її бортах лише сім місяців тому. Загалом Starlink активно нарощує присутність в авіації. SpaceX уже уклала контракти з понад 40 комерційними авіакомпаніями, зокрема ізраїльською EL AL. Ще один масштабний проєкт — оснащення Starlink понад 1000 літаків. Його анонсувала група лоукостерів Indigo Partners, до якої входять Frontier Airlines, Wizz Air, Volaris, JetSMART і Cebu Pacific.

Aer Lingus — національна та найбільша авіакомпанія Ірландії, заснована 1936 року. Головний офіс і базовий аеропорт компанії розташовані в Дубліні. Назва походить від ірландського словосполучення Aer-Loingeas, що означає «повітряний флот».

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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