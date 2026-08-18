YouTube з 24 серпня зараховуватиме перегляд із першого кадру відео

З 24 серпня 2026 року YouTube зараховуватиме перегляд одразу з першого кадру, без мінімального часу відтворення. Нові правила стосуватимуться звичайних роликів, подкастів і прямих трансляцій.

Досі платформа офіційно не пояснювала, за яких умов зараховує перегляд звичайного відео. Вважалося, що для цього користувач мав подивитися ролик близько 30 секунд. У коротких відео Shorts YouTube перейшла на такий підрахунок ще в березні 2025 року.

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Такий самий принцип уже застосовують Instagram і TikTok. Там перегляд зараховують і під час першого запуску ролика, і під час повторних. Соціальна мережа X зараховує його після двох секунд відтворення, пише The Verge

Стару методику при цьому не скасують. Вона залишиться в аналітиці YouTube окремою метрикою «залучених переглядів» у розширеному режимі. Саме вона показуватиме, скільки глядачів не закривають ролик у перші секунди.

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YouTube пояснила зміну запитом самих авторів. Ті хочуть позбутися плутанини між показниками різних форматів і бачити реальне охоплення своїх роликів. Однакові метрики для всіх форматів також мають допомогти їм переконливіше говорити з рекламодавцями.

Ролики, завантажені після 24 серпня, платформа рахуватиме за новими правилами одразу. Уже опубліковані відео збережуть історичну статистику, а нову методику застосують лише до подальших переглядів.

На заробітках авторів нові правила не позначаться. Партнерська програма й далі нараховуватиме виплати за залученими переглядами Shorts та годинами перегляду. Публічний лічильник на ці розрахунки не впливає.

Окремо від цього платформа змінить вимоги до вступу в партнерську програму. З 1 лютого 2027 року пороги подвояться. Новим учасникам знадобиться 8 тис. годин перегляду за 12 місяців або 20 млн переглядів Shorts за 90 днів. Зараз ці показники становлять 4 тис. годин і 10 млн переглядів відповідно.

Правила монетизації платформа переглядає не вперше. У липні 2026 року YouTube уточнила, за які неоригінальні ролики канал може втратити дохід. Під обмеження потрапили шаблонні ролики від штучного інтелекту, маніпулятивний контент і поради від вигаданих «експертів».