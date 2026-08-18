Сучасні OLED-телевізори вигорають так само, як моделі 2017 року — тест Rtings

Сучасні OLED-телевізори вигорають майже так само швидко, як і моделі 2017 року. Такого висновку дійшла тестова лабораторія Rtings за підсумками стрес-тесту тривалістю 10 тис. годин, результати якого вона оприлюднила на своєму сайті.

Лабораторія порівняла LG C7 2017 року з майже двома десятками моделей 2020–2023 років. Кожен телевізор безперервно показував новинний канал CNN зі статичним інформаційним рядком унизу екрана. Сумарно це 10 тис. годин роботи — приблизно десять років перегляду по п’ять годин щодня.

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Ключова умова тесту — кожна панель працювала на власній максимальній яскравості в режимі SDR. До спільного рівня яскравість не зводили. Функції захисту від вигорання при цьому лишалися увімкненими. За таких умов незворотне вигорання на нових моделях траплялося не рідше, ніж на C7.

Сліди статичного банера з’явилися на всіх апаратах. За висновками лабораторії, новіші панелі технічно справді витриваліші та економніші. Телевізори 2023 року витрачають приблизно на 27% менше енергії на ніт яскравості, ніж C7.

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Водночас вони і яскравіші. У тесті з 10-відсотковим вікном SDR моделі 2023 року виявилися на 28% яскравішими за модель 2017 року. Більшість власників, як зазначають дослідники, використовує телевізор на максимальній яскравості. При цьому в OLED цей максимум нижчий, ніж у LCD. Тому порівняння відбувається за різних рівнів яскравості. Сама ж яскравість пришвидшує зношування пікселів.

Отже, нові панелі стійкіші до вигорання, але вища робоча яскравість зводить ці вдосконалення нанівець.

У Rtings наголошують, що прискорений стрес-тест не відтворює звичайних умов перегляду. Для змішаного контенту ризик вигорання й надалі низький. Практичний висновок лабораторії — знизити яскравість. Навіть після цього нові моделі лишаться яскравішими за покоління 2017 року. Зате навантаження на пікселі зменшиться.

Проте галузь рухається в протилежному напрямі. У липні 2026 року Асоціація зі стандартизації відеоелектроніки (VESA) запровадила сертифікацію DisplayHDR True Black 1400. Вона вимагає від OLED-панелей пікової яскравості щонайменше 1400 кд/м². Стала яскравість усього екрана має сягати 700 кд/м².