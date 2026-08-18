Шість супутникових угруповань уже надто великі й загрожують орбіті неконтрольованим засміченням

Супутникові угруповання мають критичний розмір, після якого зіткнення апаратів здатні запустити лавину уламків на орбіті. З 16 перевірених угруповань цей поріг подолали шість, підрахував Г’ю Льюїс із Бірмінгемського університету. Препринт його роботи опубліковано на порталі arXiv.

Навколо Землі вже обертається майже 30 тис. супутників. Компанії та держави подали регуляторам заявки ще на понад 1 млн апаратів. Якщо ці плани справдяться, супутників у заявлених угрупованнях набереться близько 1,7 млн.

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Небезпека такого зростання криється в каскадному ефекті. Зіткнення двох супутників утворює тисячі уламків. Кожен із них здатний знищити ще один апарат і породити нові уламки.

Наявні оцінки безпеки зазвичай не охоплюють такого сценарію. Вони зважають на ризик для окремого супутника, а не на сукупну поведінку цілого угруповання. Льюїс побудував математичну модель, яка розглядає угруповання як ціле. Вона враховує, як часто супутники й уламки проходять через ті самі ділянки орбіти. Ще два чинники — здатність апаратів ухилятися від зіткнень і швидкість їхнього сходження з орбіти після завершення експлуатації.

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За допомогою моделі науковець оцінив 16 угруповань. Частина з них уже працює на орбіті, решту лише планують. Шість перевищили поріг, після якого кількість сміття зростає без обмежень. Серед них — великі проєкти США та Китаю. Ще три угруповання опинилися в нестабільній зоні. Там уламки накопичуються, хоча процес ще не переходить у неконтрольовану лавину.

Критичний поріг залежить не лише від кількості апаратів. В одній із розглянутих груп для нестабільності вистачило кількох сотень супутників — через особливості розташування орбіт. Інша невелика група теж перетнула межу безконтрольного накопичення уламків. Її малі супутники не мали двигунів для маневрів ухилення.

Частину ризиків можна знизити порівняно невеликими змінами конструкції. За розрахунками Льюїса, достатньо збільшити аеродинамічний опір апаратів, щоб вони швидше сходили з орбіти після завершення роботи. Інший шлях — продовжити термін служби супутників, а отже, скоротити кількість запусків на заміну.

Аеродинамічний опір допомагає лише на низьких орбітах. На геостаціонарній орбіті залишкової атмосфери майже немає, тому уламки лишаються там невизначено довго. Британські науковці в липні 2026 року виявили там фрагменти завбільшки близько 5 см. Раніше такі об’єкти не потрапляли в поле зору спостерігачів.