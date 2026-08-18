Paramount вимагає від 12 штатів $1,88 млрд застави за затримку угоди з WBD

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Paramount та Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance у суді вимагає від генеральних прокурорів дванадцяти штатів США внести заставу в розмірі 1,88 млрд доларів за право оскаржувати угоду про купівлю Warner Bros. Discovery, повідомляє Reuters. Так компанія хоче покрити власні витрати через затримку угоди вартістю 110 млрд доларів.

Придбання призупинили через позов, до якого в липні приєдналися дванадцять штатів та Гільдія сценаристів Америки. Сторони, що виступили проти угоди, вважають, що поглинання створить медіагіганта, який загрожуватиме вільній конкуренції на ринку.

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За договором компаній Paramount доведеться щодня виплачувати 7 млн доларів як комісію за затримку. Це станеться, якщо угоду не завершать до 30 вересня. Судові слухання призначили на березень, а підсумкові документи сторони подадуть у квітні. До цього моменту компанія виплатить акціонерам Warner Bros. Discovery 1,3 млрд доларів. До 1 червня ця сума зросте до 1,7 млрд доларів. Саме тоді спливає термін добровільного призупинення угоди.

Затримка разом із додатковими витратами на фінансування обійдеться Paramount у 1,88 млрд доларів. Саме цю суму компанія й вимагає як заставу. У Paramount зазначили, що в штатів достатньо коштів, аби компенсувати можливі збитки.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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