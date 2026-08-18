Ринок послуг з обслуговування супутників на орбіті за наступне десятиліття принесе близько 3 млрд доларів. Найбільшим сегментом стане заправка апаратів — 1,2 млрд, йдеться у звіті консалтингової компанії Novaspace.

Орбітальне обслуговування — сегмент космічної економіки, що тільки формується. Апарати тут не лише запускають і замінюють, а й обслуговують просто на орбіті. Novaspace оцінила цей ринок у звіті In-Orbit Services Markets. Він розрахований на понад десять років.

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Другий за обсягом сегмент — продовження терміну служби супутників за допомогою модулів, які пристиковуються до апарата. Аналітики оцінюють його у 860 млн доларів. Три такі модулі SpaceX вивела на орбіту в липні 2026 року. Попит на такі рішення в компанії пояснюють прагненням операторів отримати від дорогих апаратів якнайбільше. Йдеться про довшу роботу на орбіті та більшу гнучкість місій.

На ранньому етапі ринок, за очікуваннями Novaspace, формуватимуть державні та оборонні структури. Вони мають пришвидшити дозрівання технологій і створити перший попит. Військові відомства дедалі активніше вивчають концепцію динамічних космічних операцій. У ній заправка супутників стає стратегічною спроможністю — вона підвищує маневровість і стійкість місій. За контрактом Міністерства оборони США демонстраційний заправник уже розробляє компанія Quantum Space.

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Свій попит формують і Космічні сили США. Через дослідницький підрозділ SpaceWERX вони оголосили конкурс проєктів зі створення орбітальних складів і депо. Учасникам пропонують розробити також космічні буксири та технології роботизованого ремонту й заправки апаратів.

«Дедалі більша завантаженість, конкуренція та невизначеність у космосі змушують операторів шукати більшу стійкість і гнучкість», — зазначив менеджер Novaspace Габріель Девіль. За його словами, галузь розвиває орбітальні послуги саме як відповідь на ці виклики. Водночас сам ринок перебуває на різних стадіях зрілості — від концепцій до перших комерційних операцій.

Подальший розвиток ринку компанія пов’язує зі зростанням інтересу замовників і сталими державними інвестиціями. З дозріванням технологій орбітальні послуги мають вийти за межі перших упроваджень. У Novaspace розраховують, що згодом вони закладуть основу для космічної логістики. Вона має з’єднати операції на навколоземних орбітах і за їхніми межами.