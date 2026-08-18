NASA навчило супутник орієнтуватися на орбіті без GPS

NASA випробувало на супутнику Starling систему автономної навігації FALCON, яка визначає положення апарата без GPS та інших навігаційних мереж. Замість зовнішнього сигналу вона покладається на власні камери супутника — ті розпізнають інші космічні об’єкти й зіставляють їх із відомим каталогом.

FALCON — скорочення від Fast Autonomous Lost-in-space Catalog-based Optical Navigation. Основа системи — звичайні камери зоряного датчика Starling. Зазвичай цей прилад визначає орієнтацію апарата за відомими яскравими об’єктами на небі. NASA та компанія EraDrive, заснована на базі Стенфордського університету, доповнили ці камери програмним забезпеченням Era-Core та алгоритмами обробки даних.

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Апарат отримав каталог із 20 тисяч космічних об’єктів із розрахунковими орбітами. Дані каталогу він зіставляв із власними спостереженнями — зокрема інших супутників і уламків космічного сміття.

Під час експерименту FALCON не лише визначила положення Starling, а й самостійно уточнила орбіти спостережуваних об’єктів. За три дні система вдосконалила дані щодо понад 200 об’єктів без утручання операторів із Землі. Нові оцінки положення виявилися точнішими за початкові, з якими апарат розпочинав спостереження.

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За даними NASA, це перший подібний результат для космічного апарата з оптичними камерами. Раніше жоден супутник самостійно не визначав власну орбіту за відносним положенням інших об’єктів.

Така схема особливо важлива за межами земної орбіти. Там супутникова навігаційна система GPS або недоступна, або не може бути основним джерелом даних. Останній супутник цього угруповання SpaceX вивела на орбіту ще у квітні. Автономні супутники зможуть працювати групами без постійної залежності від наземної інфраструктури.

У майбутніх місіях на Місяць і Марс це дасть змогу координувати кілька апаратів. У наукових програмах — точніше визначати положення кожного супутника під час спільних вимірювань. Ту саму технологію можна використовувати для моніторингу космічного руху та запобігання зіткненням.

Над альтернативами GPS працюють і інші розробники. Американська компанія Xona Space Systems, наприклад, створює навігаційну систему Pulsar з 258 супутників на низькій орбіті. Вона має забезпечувати точність до кількох сантиметрів. На відміну від FALCON, що спирається на вже наявні об’єкти, Pulsar вимагає розгортання окремого угруповання.

Starling — експериментальна місія NASA з чотирьох малих супутників, запущених у 2023 році. Пізніше цього року агентство планує продовжити випробування FALCON. Чотири апарати обмінюватимуться даними про спостережувані об’єкти й спільно уточнюватимуть власне положення.

У перспективі автономна навігація такого типу дасть змогу створювати розподілені угруповання супутників. Їм не доведеться постійно отримувати навігаційні дані з Землі. Апарати самі спостерігатимуть за навколишнім простором і уточнюватимуть положення один одного, а також оновлюватимуть відомості про об’єкти на орбіті.