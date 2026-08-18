Космічні сили США замовили тести сумісності супутників із мережею, основу якої будує SpaceX

Космічні сили США розподілили 60 млн доларів між п’ятьма виробниками супутників. Кожен отримає 12 млн доларів. Ці кошти підуть на перевірку сумісності апаратів із військовою мережею Space Data Network (SDN), пише SpaceNews.

Учасниками стали Amazon Leo for Government, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Rocket Lab та York Space Systems. Їхнє завдання — довести, що супутники різних виробників здатні обмінюватися даними через спільну мережеву інфраструктуру. Amazon Leo for Government — урядовий підрозділ однойменного супутникового угруповання. На початку липня 2026 року компанія Amazon розгорнула на орбіті 396 апаратів.

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Основу цієї інфраструктури будує SpaceX. У травні 2026 року компанія отримала контракт на 2,29 млрд доларів. Ідеться про магістраль Space Data Network Backbone (SDN Backbone). Це низькоорбітальне угруповання передаватиме дані оптичними міжсупутниковими каналами. Робочий прототип мають здати до кінця 2027 року.

Нові угоди розв’язують інше завдання — як під’єднати до цієї магістралі апарати сторонніх постачальників. Кожна компанія отримає 10 млн доларів на створення та демонстрацію прототипів. На це відводять від шести до дев’яти місяців. Випробування охоплять передачу даних між наземними станціями та супутниками, а також безпосередньо між апаратами на орбіті.

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Ще по 2 млн доларів військові виділили окремою шестимісячною угодою. За ці гроші виробники розроблятимуть «космічні точки обміну» (Space Exchange Point, SEP) — орбітальні маршрутизатори. Через них до магістралі SDN зможуть під’єднуватися розрізнені комерційні та державні супутникові мережі.

Виконавців відібрали через Space Data Network Consortium — галузеве об’єднання, створене військовими. Консорціум узгоджує фізичні інтерфейси, цифрові моделі та протоколи безпеки, щоб на ринок заходили нові гравці.

Виконувач обов’язків керівника портфеля закупівель полковник Раян Фрейзер наголосив на потребі змінити підхід. «Ми маємо відійти від старої практики, яка надто часто на десятиліття прив’язувала уряд до єдиного постачальника. Інвестуючи у стандартизовані інтерфейси зараз, ми відкриваємо шлях кожній спроможній та інноваційній компанії», — сказав він.

Космічні сили розбудовують мережу й через інші контракти. Так, наприкінці липня 2026 року відомство уклало з K2 Space угоду на 22,9 млн доларів. Компанія має до 2028 року випробувати на орбіті лазерні термінали Enterprise Space Terminal.

За задумом військових, така схема дозволить передавати дані кількома маршрутами. Якщо окремий супутник або канал відмовить, трафік перенаправлять іншим шляхом. Водночас мережа менше залежатиме від одного підрядника.