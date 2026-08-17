Телекомпалата просить поширити національний роумінг на мережі 4G

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (ТелПУ) запропонувала поширити національний роумінг на мережі LTE (4G). Відповідний лист асоціація надіслала до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 17 серпня 2026 року. Такі самі листи отримали Офіс Президента та Кабінет Міністрів.

Національний роумінг запрацював у березні 2022 року за розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ). Він дає абонентам змогу під’єднатися до мережі іншого оператора там, де немає покриття власної.

- Реклама -

Механізм національного роумінгу вже вдосконалювали на рівні закону. У листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX. Документ гарантує, що механізм працюватиме й після завершення воєнного стану.

Чинна модель роумінгу працює лише в мережах 2G і 3G. Водночас мобільні оператори планово згортають 3G, щоб розвивати й посилювати мережі 4G. Зокрема, «Київстар» планує вимкнути 3G на всій території України до кінця 2026 року. Без відповідних змін після згортання 3G національний роумінг фактично звузиться до можливостей 2G, наголошують в асоціації. Це суттєво ускладнить абонентам доступ до мобільного інтернету.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Є й другий ризик. У мережах 2G зосередиться і голосовий трафік, і трафік даних. За оцінкою асоціації, через таке навантаження можуть погіршитися навіть базові послуги. Ідеться про голосовий зв’язок та SMS. Особливо критичним цей ризик стає під час тривалих знеструмлень або пошкодження інфраструктури. Тоді мережею іншого оператора одночасно користується багато абонентів.

У зверненні асоціація посилається на попередження влади про ризики осінньо-зимового періоду. Безперервну роботу електронних комунікацій у ТелПУ називають критично важливим завданням. За можливих обмежень електропостачання доступ громадян до зв’язку та інтернету — не лише питання комфорту. Це базова умова соціальної стійкості, безпеки населення й роботи критичних служб, ідеться в листі.

Асоціація просить секретаря РНБО Ігоря Клименка підтримати розширення національного роумінгу на LTE. Клименко входить до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. Питання пропонують винести на її засідання, бо під час воєнного стану воно стратегічно важливе. Лист №2958 підписала директорка ТелПУ Марина Пригорницька.

Якщо ініціативу підтримають, національний роумінг швидко перейде на 4G, вважають в асоціації. Це має дати громадянам доступ до функціонального інтернету й надійного зв’язку навіть у найскладніших умовах.

Про долю мереж 2G і 3G раніше висловлювався й національний регулятор. Ідеться про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК). У липні 2026 року комісія назвала передчасним вимкнення 2G під час повномасштабної війни. Водночас перерозподіл частот із 3G на користь 4G у НКЕК вважають доцільним.