Starlight Production розпочала знімати ситком «Котляревський» для Нового каналу

Компанія Starlight Production розпочала знімати комедійний серіал «Котляревський» для Нового каналу. Його герої — працівники однойменного ресторану, які переосмислюють українські традиції мовою гастрономії. Прем’єра запланована на осінь 2026 року, повідомляє пресслужба каналу.

Команда проєкту зосереджується не на рецептах і кулінарних лайфхаках. Це ситком про життя закладу, його харизматичних героїв та курйози, які з ними трапляються. У проєкті знімаються Дар’я Петрожицька, Ірина Кудашова, Костянтин Октябрський, Олег Гоцуляк і Володимир Ращук.

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Автор ідеї серіалу — Микола Куцик. За його словами, задум склався з трьох окремих історій.

«Ще в студентські роки я випадково потрапив у бібліотеці на святкування дня народження Івана Котляревського, де приготували вечерю за старовинними українськими рецептами. Тоді я й дізнався, що в „Енеїді“ згадується близько 170 страв», — розповів Микола Куцик.

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Пізніше він працював над кулінарним реаліті-шоу. Там автор придивлявся до життя професійної кухні — стосунків, конфліктів, амбіцій і внутрішньої ієрархії. Звідти постали перші комедійні історії та персонажі. А з 2024 року автор почав частіше натрапляти на блогерів, які знайомлять іноземців з українськими стравами.

«Мене зачепила ідея через комедію показати українську кухню не як щось музейне, а як живу культуру, яку можна відкривати заново й переосмислювати», — додав він.

Актори та режисери комедійного серіалу «Котляревський»

Режисером серіалу став Олександр Богданенко. Він працював над проєктами «Леся+Рома», «Файна Юкрайна», «СуперКопи» та «Життя на трьох». Загалом режисер зняв понад тисячу серій комедійного контенту.

«Кожна серія — це окремо розказана історія, яка трапилася з героями серіалу. Але водночас зберігається основна лінія про кохання, дружбу, ненависть», — зазначив Олександр Богданенко.

Оскільки події розгортаються в ресторані та на кухні, серед консультантів проєкту будуть українські кухарі. Дехто з них стане і безпосереднім героєм «Котляревського». За задумом команди, ситком також покаже автентичні страви, частину яких сьогодні майже забуто.

До фільмування залучили фуд-стилістів і художників-постановників, щоб страви мали натуральний вигляд у кадрі. Микола Куцик виношував ідею близько двох років і консультувався з рестораторами у Львові. Перед написанням сценарію він побував у ресторані Євгена Клопотенка. До поїздки долучилися виконавчий продюсер Андрій Савченко та продюсерка серіалу Олена Антонова. Вона очолює Студію 1 Starlight Production.

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Там команді показали облаштування кухні та приладдя, яким користуються кухарі. Окремо йшлося про роботу офіціантів і адміністраторів.

«Однак головне в серіалі — стосунки в команді й любов наших людей до їжі. Наша їжа — це ДНК, важлива частина української культури», — пояснила Олена Антонова.

Одну з головних ролей грає Ірина Кудашова, яка вже мала досвід у гастрономічному кінопроєкті «Смак свободи». До знімання акторка готувалася окремо — раз на тиждень до неї приходила шеф-кухарка.

«Для мене важливо, щоб навіть найдрібніші дії на кухні виглядали природно й органічно. Тому до мене раз на тиждень приходила шеф-кухарка, яка готувала для нас і навчала мене поводитися на кухні», — розповіла Ірина Кудашова.

Новий канал працює й над іншими власними проєктами. У липні 2026 року він разом із Київстар ТБ Originals анонсував проєкт Phoenix AI. Той досліджуватиме вплив штучного інтелекту на рішення, емоції та стосунки людей. Вихід заплановано на зиму 2027 року.