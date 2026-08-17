Starlight Production розпочала знімати ситком «Котляревський» для Нового каналу

Новини
Комедійний серіал «Котляревський»

Компанія Starlight Production розпочала знімати комедійний серіал «Котляревський» для Нового каналу. Його герої — працівники однойменного ресторану, які переосмислюють українські традиції мовою гастрономії. Прем’єра запланована на осінь 2026 року, повідомляє пресслужба каналу.

Команда проєкту зосереджується не на рецептах і кулінарних лайфхаках. Це ситком про життя закладу, його харизматичних героїв та курйози, які з ними трапляються. У проєкті знімаються Дар’я Петрожицька, Ірина Кудашова, Костянтин Октябрський, Олег Гоцуляк і Володимир Ращук.

- Реклама -

Автор ідеї серіалу — Микола Куцик. За його словами, задум склався з трьох окремих історій.

«Ще в студентські роки я випадково потрапив у бібліотеці на святкування дня народження Івана Котляревського, де приготували вечерю за старовинними українськими рецептами. Тоді я й дізнався, що в „Енеїді“ згадується близько 170 страв», — розповів Микола Куцик.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Пізніше він працював над кулінарним реаліті-шоу. Там автор придивлявся до життя професійної кухні — стосунків, конфліктів, амбіцій і внутрішньої ієрархії. Звідти постали перші комедійні історії та персонажі. А з 2024 року автор почав частіше натрапляти на блогерів, які знайомлять іноземців з українськими стравами.

«Мене зачепила ідея через комедію показати українську кухню не як щось музейне, а як живу культуру, яку можна відкривати заново й переосмислювати», — додав він.

Актори і режисери комедійного серіалу «Котляревський»
Актори та режисери комедійного серіалу «Котляревський»

Режисером серіалу став Олександр Богданенко. Він працював над проєктами «Леся+Рома», «Файна Юкрайна», «СуперКопи» та «Життя на трьох». Загалом режисер зняв понад тисячу серій комедійного контенту.

«Кожна серія — це окремо розказана історія, яка трапилася з героями серіалу. Але водночас зберігається основна лінія про кохання, дружбу, ненависть», — зазначив Олександр Богданенко.

Оскільки події розгортаються в ресторані та на кухні, серед консультантів проєкту будуть українські кухарі. Дехто з них стане і безпосереднім героєм «Котляревського». За задумом команди, ситком також покаже автентичні страви, частину яких сьогодні майже забуто.

До фільмування залучили фуд-стилістів і художників-постановників, щоб страви мали натуральний вигляд у кадрі. Микола Куцик виношував ідею близько двох років і консультувався з рестораторами у Львові. Перед написанням сценарію він побував у ресторані Євгена Клопотенка. До поїздки долучилися виконавчий продюсер Андрій Савченко та продюсерка серіалу Олена Антонова. Вона очолює Студію 1 Starlight Production.

- Реклама -

Там команді показали облаштування кухні та приладдя, яким користуються кухарі. Окремо йшлося про роботу офіціантів і адміністраторів.

«Однак головне в серіалі — стосунки в команді й любов наших людей до їжі. Наша їжа — це ДНК, важлива частина української культури», — пояснила Олена Антонова.

Одну з головних ролей грає Ірина Кудашова, яка вже мала досвід у гастрономічному кінопроєкті «Смак свободи». До знімання акторка готувалася окремо — раз на тиждень до неї приходила шеф-кухарка.

«Для мене важливо, щоб навіть найдрібніші дії на кухні виглядали природно й органічно. Тому до мене раз на тиждень приходила шеф-кухарка, яка готувала для нас і навчала мене поводитися на кухні», — розповіла Ірина Кудашова.

Новий канал працює й над іншими власними проєктами. У липні 2026 року він разом із Київстар ТБ Originals анонсував проєкт Phoenix AI. Той досліджуватиме вплив штучного інтелекту на рішення, емоції та стосунки людей. Вихід заплановано на зиму 2027 року.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Київстар» та «Укртелеком» домовилися про взаємний доступ до мереж

«Київстар» та «Укртелеком» підписали угоду про взаємне використання мереж за моделлю Open Access. На першому етапі співпраця охопить три області України.
Новини

Astranis представила Perceptor — супутник для спостереження за геостаціонарною орбітою

Astranis представила платформу Perceptor для спостереження за об'єктами на геостаціонарній орбіті. Апарат зможе маневрувати й змінювати позицію під час місії.
Новини

Болгарія створить центр розробки та збирання супутників на авіабазі під Софією

Уряд Болгарії схвалив проєкт меморандуму з EnduroSat про космічний та оборонний центр на авіабазі Доброславці. Там збиратимуть і випробовуватимуть супутники.
Новини

Blue Origin почала будувати глобальну мережу наземних станцій Quartz

Blue Origin встановила перші три наземні станції Quartz на Бермудах, у Новій Зеландії та Австралії. До кінця року їхня кількість має зрости до дев'яти.
Новини

Канадський оператор Kepler уперше замовив ракету для запуску лише своїх супутників

Канадська компанія Kepler замовила ракету Neutron, щоб у 2028 році запустити нові супутники. Вони мають прискорити передачу даних з 2,5 до 100 Гбіт/с.