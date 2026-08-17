SpaceX розробила перший Wi-Fi 7 роутер для Starlink

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Starlink
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

SpaceX розробила новий роутер для супутникового інтернету Starlink, який стане першим пристроєм компанії з підтримкою Wi-Fi 7. Модель отримала індекс UTR-261 і вже пройшла сертифікацію Федеральної комісії зв’язку США (FCC), пише PCMag.

Роутер підтримує стандарт 802.11be в режимах EHT20 та EHT40, що відповідає специфікації Wi-Fi 7. Він також лишається сумісним із попередніми версіями Wi-Fi. При цьому документи FCC свідчать, що UTR-261 поки не підтримує діапазон 6 ГГц. Сертифікація поширюється лише на частоти 2,4 та 5 ГГц.

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Ще в липні 2026 року FCC надала Starlink тимчасовий дозвіл на імпорт Wi-Fi-маршрутизаторів іноземного виробництва. Тоді вже припускали, що SpaceX готує нове покоління обладнання — тепер ця здогадка підтвердилася моделлю UTR-261.

Перехід на Wi-Fi 7 дає змогу збільшити пропускну здатність локальної мережі та зменшити затримки. Це особливо актуально на тлі планів SpaceX підвищити швидкість супутникового інтернету Starlink аж до гігабітного рівня. Сучасні роутери Wi-Fi 7 на невеликій відстані здатні забезпечувати швидкість понад 2 Гбіт/с.

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Судячи з документації, роутер зможе живитися від звичайного адаптера. Пристрій підтримує й альтернативний варіант — технологію PoE (живлення через Ethernet). Корпус роутера має два Ethernet-порти та роз’єм USB-C, який, імовірно, слугує для живлення. Новинка замінить попередню модель Starlink Mini з індексом UTR-251.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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