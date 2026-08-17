«Київстар» та «Укртелеком» домовилися про взаємний доступ до мереж

«Київстар» та «Укртелеком» підписали угоду про взаємне використання частини своїх мереж за моделлю Open Access. На першому етапі співпраця охопить понад мільйон жителів Одеської, Вінницької та Кіровоградської областей, повідомили пресслужби компаній.

У межах проєкту «Київстар» надаватиме послуги домашнього інтернету на енергонезалежній GPON-мережі «Укртелекому». Абоненти також одержать доступ до цифрової екосистеми сервісів «Київстару». «Укртелеком» своєю чергою пропонуватиме оптичний інтернет на розгалуженій оптичній мережі «Київстару». Співпраця відбувається на відкритій ринковій основі. Взаємне використання мереж має пришвидшити розвиток покриття оптичного інтернету в Україні.

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Модель Open Access передбачає доступ до мереж на прозорих і недискримінаційних засадах. Як зазначає Fibre Council Europe, така модель стимулює чесну та прозору конкуренцію між постачальниками послуг. Ця галузева організація змінила назву з FTTH Council Europe наприкінці липня 2026 року. «Укртелеком» став її повноправним членом ще у травні.

«Український ринок десятиліттями розвивався за моделлю, коли оператори та провайдери будували власні паралельні мережі. Open Access — це можливість ефективніше використовувати побудовану інфраструктуру та швидше впроваджувати сучасні цифрові сервіси. “Укртелеком”, маючи понад 95 тис. км оптичних мереж, готовий масштабувати цей підхід і відкривати нові можливості для розвитку сучасних телеком-послуг в Україні», — прокоментував початок співпраці CEO «Укртелекому» Юрій Курмаз.

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Кожен оператор зберігає відносини зі своїми абонентами. Він самостійно формує тарифну політику й комерційні умови, забезпечує сервісну підтримку та розрахунки. За експлуатацію й технічну підтримку мережі відповідає її власник. Компанії обмінюються лише технічними даними, потрібними для доступу до мережі в межах проєкту.

«Співпраця за моделлю Open Access — це важливий крок для розвитку українського телеком-ринку. Вона дає змогу швидше розширювати доступ до якісного оптичного інтернету, ефективніше використовуючи вже створену інфраструктуру. Для наших клієнтів це означає більше можливостей користуватися послугами домашнього інтернету та перевагами цифрової екосистеми “Київстар”, зокрема конвергентними пропозиціями, що об’єднують мобільний зв’язок, домашній інтернет і телебачення», — зазначив CEO «Київстару» Олександр Комаров.

На першому етапі компанії відпрацюють модель взаємодії на практиці. Також вони перевірять роботу інтегрованих інформаційних систем. Згодом географію співпраці планують розширити на інші регіони України. Про це оператори повідомлять додатково.

Це не перший спільний проєкт великих українських операторів. У травні 2026 року «Київстар» та «Укртелеком» приєдналися до платформи цифрової ідентифікації myGaru. Разом із ними до неї під’єдналися Vodafone Україна та lifecell. Платформа замінює файли сторонніх відстежувачів зашифрованим токеном і зберігає дані абонентів усередині країни.