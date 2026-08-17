Канадський оператор Kepler уперше замовив ракету для запуску лише своїх супутників

Канадський оператор Kepler Communications забронював ракету Neutron компанії Rocket Lab для запуску лише власних супутників. Досі компанія виводила апарати на орбіту тільки попутним навантаженням. Супутники другого покоління оптичної релейної мережі запустять не раніше 2028 року.

Кількість апаратів у цьому запуску сторони не назвали, як і вартість контракту. Від 2018 року Kepler розмістила на орбіті 33 супутники — усі було виведено на попутних ракетах.

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Першу партію з десяти апаратів вивела на орбіту ракета Falcon 9 ще 11 січня 2026 року. Маса кожного супутника — близько 300 кг. Мережа передає дані зі швидкістю до 2,5 Гбіт/с і вже несе корисне навантаження сторонніх замовників. Зокрема, це чотири теплові датчики SAFIRE Gen4 німецької компанії OroraTech для виявлення лісових пожеж.

Друга партія має підвищити швидкість до 100 Гбіт/с. При цьому Kepler обіцяє зберегти сумісність із першим поколінням. Нинішні клієнти не повинні втратити доступ до мережі.

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Десять супутників нової серії створюють у межах першого елемента програми HydRON Європейського космічного агентства. Kepler веде проєкт як головний підрядник разом із TESAT Spacecom та Airbus Space and Defence. Початковий етап коштує €36 млн. Програма має продовжити наземні оптоволоконні мережі в космос. Цільова пропускна здатність — терабіт за секунду. У квітні 2026 року консорціум на чолі з Kepler отримав ще €18,6 млн на третій елемент HydRON. Ця частина програми передбачає орбітальну перевірку сумісності оптичних терміналів різних виробників.

Вивести цю серію має саме Neutron — носій середнього класу Rocket Lab. У конфігурації з поверненням першого ступеня ракета має виводити на низьку орбіту до 13 000 кг.

Дебютний запуск Rocket Lab планує на четвертий квартал 2026 року. Втім, часу лишається дедалі менше, і старт може зсунутися на 2027 рік. У січні 2026 року паливний бак першого ступеня розірвався під час гідростатичних випробувань. Через це перший політ перенесли з середини року на його кінець.

Крім місії Kepler, портфель замовлень на Neutron уже містить п’ять запусків для неназваного замовника на 2026–2029 роки. Ще одне замовлення надійшло від Дослідницької лабораторії Повітряних сил США — це тестовий політ програми Rocket Cargo.