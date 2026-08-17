Болгарія створить центр розробки та збирання супутників на авіабазі під Софією

Уряд Болгарії схвалив проєкт меморандуму про взаєморозуміння з місцевим виробником супутників EnduroSat. Сторони мають створити центр космічних та оборонних інновацій на авіабазі Доброславці неподалік Софії, пише SpaceNews.

Засновник і генеральний директор EnduroSat Райчо Райчев назвав проєкт складним і масштабним. «Наша мета — створити тут комплексний центр збирання, випробувань та сертифікації супутників нових поколінь», — зазначив він. За словами Райчева, Доброславці мають стати одним із найбільших центрів космічних та оборонних розробок у Європі.

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Власного космічного агентства Болгарія не має. Проте країна вже готує Національний центр спостереження, координації та управління на основі космічних даних. Про це 6 серпня повідомив прем’єр-міністр Румен Радев. «Те, що відбувається тут, відображає економічну політику уряду — інвестиції в економіку знань, високотехнологічне виробництво, дослідження та розробки», — заявив Радев. Він сподівається, що завдяки цьому Болгарія не лише споживатиме технології, а й створюватиме їх.

За проєктом у Доброславцях стежать також інші болгарські космічні компанії. Серед них — Sfera Technologies, яка працює з даними спостереження Землі. Компанія будує інтегровану систему, щоб пришвидшити доставлення таких даних.

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Засновник і генеральний директор Sfera Technologies Здравко Димитров називає Болгарію рідкісним прикладом для Європи. Країна має майже повний набір космічних технологій. Ідеться про сучасні послуги наземного сегмента для низької, середньої та геостаціонарної орбіт. Крім того, Болгарія виробляє й випробовує супутники та має власний геостаціонарний зв’язок. Окремо Димитров згадав наукову спадщину в дослідженнях космосу й планет, яка сягає 1970-х років.

Водночас болгарська космічна галузь лишається фрагментованою. Задум проєкту — дати їй спільний майданчик для зростання, пояснив Димитров. Серед переваг країни він назвав кадри та навчальні заклади. Зокрема, Софійський університет має потужну програму з аерокосмічної інженерії.

Sfera Technologies цікавить ще одна складова урядових планів — центр аерокосмічного моніторингу та спостереження. Компанія паралельно розширює власні потужності. До кінця 2026 року вона розраховує обслуговувати близько десятка супутників. У 2027-му Sfera має намір наростити мережу наземних станцій і придбати власні. Основний ринок для компанії — ЄС, проте вона розглядає також США та Південно-Східну Азію.