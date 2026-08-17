Blue Origin почала поетапно розгортати глобальну мережу наземних станцій Quartz. Перші три станції вже встановлено та протестовано на Бермудських островах, у Новій Зеландії та Австралії. До кінця року мережа має зрости до дев’яти майданчиків.

На першому етапі станції отримали антени з апертурою 3,7 м, що працюють у S- та X-діапазонах. Така конфігурація розрахована на зв’язок з апаратами на низькій навколоземній орбіті (LEO).

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Можливості станцій не обмежуються передаванням даних. Усі майданчики підтримують радіометричне супроводження, радіоелектронну розвідку та спостереження за космічним простором (Space Domain Awareness). Радіометричне супроводження дає змогу визначати параметри руху апарата за характеристиками його радіосигналу.

Мережею керує єдиний центр Blue Origin Global Network Operations Center. Він постійно стежить за роботою всіх майданчиків і реагує на інциденти. У компанії наголошують, що така архітектура наземного зв’язку не залежить від сторонніх операторів.

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Саме наземний зв’язок у Blue Origin називають однією з найбільш роздроблених і витратних ланок космічних операцій. Quartz має об’єднати цю інфраструктуру в єдину мережу. За словами президента напряму національної безпеки компанії Торі Бруно, замовники отримають один інтерфейс, одну операційну команду та прозоре ціноутворення.

До розгортання мережі Blue Origin залучила компанію RBC Signals. Партнер допомагає з обстеженням майданчиків, закупівлею антен, монтажем і розміщенням обладнання.

До кінця року Blue Origin також встановить станції з антенами апертурою 9 м. Вони підтримуватимуть L-, S-, X- та Ka-діапазони. Розширена конфігурація має забезпечити передавання даних, а також телеметрію, супроводження та керування апаратами (TT&C). Такі станції обслуговуватимуть геоперехідну (GTO) і геостаціонарну (GEO) орбіти. Крім того, вони працюватимуть з апаратами в навколомісячному просторі та за його межами.

Паралельно Blue Origin розвиває власні супутникові проєкти. У січні 2026 року Blue Origin представила проєкт супутникового інтернету TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с. Розгортання угруповання з понад 5,5 тис. апаратів планують розпочати в четвертому кварталі 2027 року.