Astranis представила Perceptor — супутник для спостереження за геостаціонарною орбітою

Американська компанія Astranis представила космічну платформу Perceptor для ситуаційної обізнаності (SDA) та маневрування на високих орбітах. Насамперед це стосується геостаціонарної орбіти (GEO). Апарат створюють на базі платформи MicroGEO, яку компанія вже використовує для комерційних супутників зв’язку.

Ідея Perceptor народилася в Astranis під час експлуатації власних супутників. Саме тоді компанія побачила обмеження наявних засобів спостереження за об’єктами на геостаціонарній орбіті.

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Perceptor отримає додатковий комплект сенсорів для спостереження за іншими космічними апаратами. Система має допомагати визначати можливості потенційно ворожих супутників. Також вона виявлятиме й характеризуватиме аномалії апаратів союзників.

Звичайний супутник спостереження збирає дані з фіксованої позиції. Perceptor натомість зможе ще й змінювати власну орбіту. Платформу оснастять рушійною системою, розрахованою на понад 12 маневрів протягом однієї місії. Завдяки цьому апарат переміщатиметься між різними ділянками геостаціонарної орбіти. Це дасть змогу отримувати дані з різних точок. Astranis також передбачає можливість спільної роботи декількох апаратів Perceptor у складі угруповання.

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Основою проєкту стане вже відпрацьована платформа MicroGEO. Astranis експлуатує такі супутники на геостаціонарній орбіті з 2023 року, тому Perceptor не потребуватиме розробки нової платформи з нуля. За задумом компанії, конструкція з досвідом роботи в космосі та наявна виробнича лінія дадуть змогу швидше нарощувати випуск апаратів за потреби.

Розвиток проєкту збігається з суттєвим розширенням фінансування Astranis. Лише за три місяці до презентації Perceptor компанія залучила понад $450 млн. З них $300 млн — у межах раунду E.

Perceptor: Space Domain Awareness and Maneuverability

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Особливе значення Perceptor має саме для GEO. Геостаціонарна орбіта на висоті близько 35 786 км дає змогу супутникам постійно перебувати над однією областю Землі. Тому її використовують для зв’язку, метеорологічних спостережень та інших критично важливих завдань. Водночас можливості швидко виявляти зміни в поведінці апаратів на цій орбіті залишаються обмеженими. Так само обмежена і здатність оперативно реагувати на них. Perceptor має поєднати спостереження з власною мобільністю безпосередньо на GEO.

У представленому матеріалі немає даних про фактичні характеристики сенсорів і точність визначення параметрів апаратів. Так само не розкрито тягу рушійної установки, час виконання маневрів і результати експлуатації Perceptor у космосі.

Над схожим завданням працює й Китай, хоч і іншим способом. Експериментальний супутник Shijian-31 оглядає весь геостаціонарний пояс, рухаючись нестандартною орбітою типу «Молнія» з апогеєм за межами ГСО. На відміну від Perceptor, він не маневрує між ділянками поясу. Натомість апарат періодично проходить над ним зверху, повністю скануючи область приблизно за 23 дні.

Комерційний ринок SDA також дедалі активніше формується поза межами США. Пекінський стартап Xingchen Daohe нещодавно залучив $14,8 млн на розробку угруповання Guanlan для спостереження за навколоземною орбітою. Як і Perceptor, китайський проєкт орієнтований на запобігання зіткненням і управління космічним рухом. Різниця в тому, що Guanlan працюватиме на нижчих орбітах, а не на GEO.