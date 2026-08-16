Google з’єднає США і Латинську Америку трьома підводними інтернет-кабелями

Google оголосила про прокладання трьох нових підводних кабельних систем біля берегів Північної та Південної Америки.

Йдеться про системи Alisios, Canoa та OlaLuz. Разом із новим відгалуженням кабелю Firmina вони входять до ініціативи Americas Connect. До неї належать і раніші проєкти компанії — Curie, Nuvem та Sol.

- Реклама -

Кабельна система Alisios з’єднає Домініканську Республіку, Панаму та Чилі. Її назва походить від «vientos alisios» — іспанської назви пасатів. За цими вітрами мореплавці здавна ходили між континентами.

Canoa зв’яже Домініканську Республіку з Бермудськими островами. Разом із кабелями Nuvem і Sol вона має надійно зв’язати Карибський басейн і Латинську Америку з Європою та Північною Америкою.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Систему OlaLuz прокладуть від Домініканської Республіки безпосередньо до Флориди. Її назва складається з іспанських слів «ola» й «luz» — хвиля і світло. Як зазначає компанія, новий маршрут суттєво посилить пропускну здатність між Карибським басейном і східним узбережжям США. Він також має підвищити стійкість зв’язку в регіоні.

Ще одну гілку компанія додасть до кабелю Firmina — вона вийде на берег у Домініканській Республіці. Спершу Firmina будували для зв’язку між Північною і Південною Америкою. Нове відгалуження має розширити охоплення кабелю й дати Карибському регіону додатковий канал.

У Тихому океані Google створить кільце підводних кабелів. Воно має дати резервні маршрути між Чилі та Панамою. Третя лінія з’єднає Панаму із західним узбережжям США. Додатковий зв’язок отримають регіони Google Cloud у Чилі, Лос-Анджелесі та Лас-Вегасі.

У Карибському морі Alisios з’єднають із кільцем, що веде від Домініканської Республіки до східного узбережжя США. Цей маршрут виведе на регіони Google Cloud у Південній Кароліні та Вірджинії.

В Атлантиці Canoa поєднають із кабелями Nuvem і Sol. Nuvem зв’яже Південну Кароліну з Португалією через Бермудські й Азорські острови. Систему Sol компанія анонсувала в серпні 2025 року — вона з’єднає Флориду з Іспанією. Кабельні кільця в бік США та Європи вийдуть на регіони Google Cloud у Південній Кароліні, Вірджинії та Мадриді.

Canoa стане першою підводною кабельною системою, що безпосередньо з’єднає Бермудські острови з Домініканською Республікою. Система продовжує лінію проєктів Nuvem і Sol. У червні 2026 року на островах також анонсували розширення вузла Bermuda Digital Exchange Port.

- Реклама -

«Це з’єднання створює нові цифрові шляхи та партнерства між Бермудами і Карибською спільнотою», — зазначила міністр внутрішніх справ Бермудських островів Алекса Лайтборн.

Google і далі розбудовує власну хмарну мережу. Компанія наголошує на охопленні, надійності та стійкості інфраструктури.

Americas Connect — не єдина велика кабельна програма компанії. У лютому 2026 року Google представила проєкт America-India Connect. Він передбачає нові підводні маршрути між Америкою, Індією, Африкою та Австралією.

У стратегічно важливих точках нових систем розміщують розгалужувальні вузли (branching units). Вони мають спростити появу нових відгалужень у майбутньому. Такий самий підхід Google застосовує в ініціативі Pacific Connect.