Starlink знову зарахував Польщу до європейської зони роумінгу

SpaceX пообіцяла включити Польщу до внутрішньоєвропейської зони роумінгу Starlink Roam. Про це пише PAP.

Станом на вечір 13 серпня довідковий центр Starlink уже зараховував Польщу до європейських країн. Усі вони згруповані в єдиний регіон для тарифного плану Roam. Із сайту зникло й попереднє застереження. У ньому йшлося, що Польща до європейського регіону не належить. Зареєстровані там акаунти призначалися лише для використання в межах країни.

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Зміни того ж вечора прокоментував віцепрем’єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

«SpaceX відповіла на моє прохання і не ставитиметься до польських клієнтів гірше, ніж до клієнтів в інших європейських країнах», — написав він. За словами міністра, отримані запевнення однозначні. Польщу приєднають до внутрішньоєвропейської зони подорожей Starlink Roam, а нові обмеження на польських клієнтів не поширяться.

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Гавковський очікує, що заяву SpaceX швидко втілять, а компанія повідомить про це клієнтів. Він наголосив, що поляки, які користуються Starlink, повинні мати рівні умови з рештою європейців. Сам результат міністр приписав власним зусиллям і роботі свого міністерства.

Для чинних абонентів обмеження мали набути чинності 17 серпня. З цієї дати Польща припиняла участь у спільному європейському регіоні Starlink Roam. Для польських користувачів це означало б додаткові зобов’язання. Раніше SpaceX змінила політику супутникового інтернету для акаунтів, зареєстрованих у Польщі. Новий порядок насамперед зачіпав волонтерські та приватні термінали. Такими терміналами активно користуються українські військові й цивільні на фронті та в тилу.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 12 серпня публічно звернувся до засновника SpaceX Ілона Маска. Він закликав припинити дискримінацію польських користувачів Starlink. Сікорський також пригрозив переглянути щорічні 50 млн доларів, які Варшава платить за супутниковий зв’язок для України.