SpaceX завершила купівлю ШІ-стартапу Cursor за 60 млрд доларів

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SpaceX купує Cursor
Фото: NurPhoto via Getty Images

SpaceX завершила поглинання стартапу Cursor за 60 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

Угода набула чинності 14 серпня — через два місяці після того, як SpaceX оголосила про домовленість. Це одна з найбільших угод в історії технологічної галузі. Придбання має допомогти керівникові SpaceX Ілону Маску скоротити відставання від Anthropic та OpenAI.

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Cursor розробляє інструменти програмування на основі штучного інтелекту (ШІ). Асистент програміста з’явився у 2023 році й допомагає писати та налагоджувати код. Стартап став одним із найдинамічніших на ринку й ключовим гравцем епохи «вайб-кодингу». Попит на такі інструменти різко зріс, адже розробники хочуть створювати застосунки за відповідями чат-ботів.

Угода має пришвидшити роботу SpaceX над досконалішими ШІ-інструментами для спрощення робочих завдань. Найбільше компанію цікавить написання коду — послуга з високим попитом.

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ШІ-підрозділ Маска, який перейменували на SpaceXAI, майже не мав корпоративних клієнтів. Через це компанія провела кілька реструктуризацій і скоротила частину працівників.

Після закриття угоди співзасновники Cursor стануть мільярдерами. Працівники стартапу отримають доступ до запасів ШІ-прискорювачів SpaceX.

У липні SpaceX і Cursor спільно випустили модель Grok 4.5. Вона має розширені можливості в написанні коду, роботі з фінансами та юридичними завданнями. Згодом вийшов застосунок ШІ-агентів Grok Bot, а за ним — оновлена модель Grok 4.6.

SpaceX також уклала багатомільярдні угоди з Anthropic і Google, які орендують її обчислювальні потужності.

На серпневій зустрічі з працівниками Маск заявив, що компанія має досягти успіху в програмному забезпеченні. Водночас майбутнє SpaceX він пов’язує зі штучним інтелектом. «До вересня наші доходи від ШІ перевищать усі інші доходи SpaceX», — пообіцяв Маск.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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