ПСЖ — «Ланс»: MEGOGO ексклюзивно покаже Суперкубок Франції

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ПСЖ — Ланс на MEGOGO

16 серпня медіасервіс MEGOGO ексклюзивно покаже матч за Суперкубок Франції між ПСЖ і «Лансом».

Трансляція доступна за передплатою «Спорт» і в усіх пакетах MEGOPACK. Гру покажуть на каналі «MEGOGO Футбол Перший» та на OTT-платформі — у підрозділі «Футбол» розділу «Спорт». Початок — о 21:45 за київським часом. Матч прокоментує Роман Котляр.

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Суперкубок Франції, або Trophée des Champions, щороку розігрують чинний чемпіон країни та володар національного кубка. Цього сезону чемпіоном став ПСЖ, а Кубок виборов «Ланс». Команди зустрінуться на стадіоні «Боллар-Делеліс» у Лансі. Матч стане 31-м розіграшем турніру.

Для ПСЖ це шанс вп’яте поспіль здобути Суперкубок Франції. Парижани — рекордсмени змагання з 14 трофеями. Останні чотири матчі за цей титул вони виграли.

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Натомість «Ланс» зіграє за Суперкубок лише вдруге в історії. Уперше клуб вийшов на цей матч 1998 року. Тоді команда поступилася саме ПСЖ — 0:1.

Цьогорічний Суперкубок традиційно передує старту нового сезону Ліги 1. Чемпіонат 2026/27 розпочнеться у п’ятницю, 21 серпня, матчем «Марселя» зі «Страсбуром». MEGOGO — ексклюзивний мовник Ліги 1 та Суперкубка Франції в Україні.

Схожі ексклюзивні права MEGOGO має й на іспанський Суперкубок. Медіасервіс здобув їх у січні 2026 року — угода діятиме до 2028-го.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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