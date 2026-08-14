Супутниковий інтернет Starlink став доступним у В’єтнамі

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Starlink у В'єтнамі
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Компанія SpaceX Ілона Маска почала приймати замовлення на під’єднання до супутникового інтернету Starlink у В’єтнамі. Про це повідомляє Reuters.

Домогосподарства можуть замовити підключення на сайті starlink.com.vn, поповнивши рахунок. Тарифи для них починаються від 1,13 млн донгів (43 долари США) на місяць. Додатково доведеться заплатити 8,66 млн донгів за обладнання. Для корпоративних клієнтів мінімальна щомісячна абонентська плата становить 1,48 млн донгів.

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За картою покриття Starlink, В’єтнам став шостим ринком сервісу в Південно-Східній Азії. Раніше він з’явився в Індонезії, Малайзії, на Філіппінах, у Сінгапурі та Східному Тиморі.

Паралельно Starlink розширюється й у Центральній Азії. Так, у травні 2026 року сервіс запрацював у Киргизстані. Інфраструктурним партнером там став місцевий оператор «Елкат».

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Дозвіл працювати у В’єтнамі Starlink отримав ще в березні 2025 року. Тоді уряд країни оголосив, що дозволить SpaceX запустити сервіс у тестовому режимі. Тоді ж влада скасувала обмеження на іноземну власність для такої послуги.

На час випробувань кількість абонентів обмежили 600 тисячами. Сам тестовий період триватиме до кінця 2030 року.

Послуги у країні надає місцевий підрозділ SpaceX — компанія Starlink Services Vietnam. Її створили у вересні 2025 року зі статутним капіталом 30 млрд донгів (1,1 млн доларів).

За даними уряду В’єтнаму, країна також дозволила розмістити чотири наземні станції Starlink.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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