Instagram оновив текстовий логотип уперше за десять років

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Instagram - новий логотип 2026
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Instagram змінив текстовий логотип — уперше з 2016 року. Про це пише TechCrunch.

Новий напис міститься у верхній частині застосунку. Представив його 13 серпня 2026 року керівник сервісу Адам Моссері. За його словами, оновлений логотип став чіткішим, лаконічнішим і сучаснішим. Водночас він зберіг зв’язок із попереднім стилем бренду.

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У новому написанні дизайнери поєднали елементи рукописного та друкованого шрифтів. Зокрема, додаткових вигинів набули літери «s», «r» та «g». Директорка з дизайну продуктів Instagram Джасмін Пробст зазначила, що напис став сміливішим і простішим. За її словами, рукописний стиль відображає індивідуальність користувачів.

Старий та новий логотип Instagram

Фірмова іконка застосунку з рожево-фіолетовим градієнтом залишилася без змін. Натомість сам напис користувачі сприйняли неоднозначно. У коментарях багато хто жартує, що через характерні вигини назва тепер читається як «Instagzam». У компанії Meta поки що не уточнили, чи будуть подальші зміни візуального стилю.

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Оновлення бренду збіглося з розширенням самого сервісу. Так, у червні 2026 року Instagram почав експериментувати із серіалами та прямими трансляціями. Ці формати тестують у застосунку для телевізорів. У такий спосіб платформа прагне конкурувати зі стримінговими сервісами.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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