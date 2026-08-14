Instagram оновив текстовий логотип уперше за десять років

Instagram змінив текстовий логотип — уперше з 2016 року. Про це пише TechCrunch.

Новий напис міститься у верхній частині застосунку. Представив його 13 серпня 2026 року керівник сервісу Адам Моссері. За його словами, оновлений логотип став чіткішим, лаконічнішим і сучаснішим. Водночас він зберіг зв’язок із попереднім стилем бренду.

- Реклама -

У новому написанні дизайнери поєднали елементи рукописного та друкованого шрифтів. Зокрема, додаткових вигинів набули літери «s», «r» та «g». Директорка з дизайну продуктів Instagram Джасмін Пробст зазначила, що напис став сміливішим і простішим. За її словами, рукописний стиль відображає індивідуальність користувачів.

Фірмова іконка застосунку з рожево-фіолетовим градієнтом залишилася без змін. Натомість сам напис користувачі сприйняли неоднозначно. У коментарях багато хто жартує, що через характерні вигини назва тепер читається як «Instagzam». У компанії Meta поки що не уточнили, чи будуть подальші зміни візуального стилю.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Оновлення бренду збіглося з розширенням самого сервісу. Так, у червні 2026 року Instagram почав експериментувати із серіалами та прямими трансляціями. Ці формати тестують у застосунку для телевізорів. У такий спосіб платформа прагне конкурувати зі стримінговими сервісами.