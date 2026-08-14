Gemini подолав позначку в 1 млрд користувачів на місяць

Кількість щомісячних активних користувачів застосунку Gemini перевищила 1 млрд. Про це повідомляє TechCrunch із посиланням на заяву генерального директора Google Сундара Пічаї.

За його словами, Gemini — один із продуктів компанії, що зростають найшвидше. Загалом це вже 14-й продукт Google, який подолав позначку в 1 млрд користувачів.

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Водночас Google наголошує, що йдеться саме про окремий застосунок. Користувачів функцій штучного інтелекту (ШІ) у Google Search, Workspace, Android та інших сервісах компанія не враховувала. Так, режимом ШІ в пошуку Google щомісяця користуються понад 1 млрд осіб.

Окремо компанія розповіла, як саме люди звертаються до асистента. Зокрема, 63% користувачів Gemini спілкуються з ним голосом. Крім того, сервіс щодня генерує понад 150 млн зображень. На iOS застосунок налічує понад 100 млн активних користувачів.

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Голосове керування Google розвиває й поза застосунком. Так, у червні 2026 року телевізори TCL першими отримали керування зображенням і звуком на базі Gemini.

Сам застосунок нарощує аудиторію дедалі швидше. За підсумками другого кварталу 2026 року Google повідомляла про 950 млн щомісячних користувачів. Тоді ж компанія зазначала, що за рік щоденна аудиторія Gemini потроїлася.

Таким чином, за розміром місячної аудиторії Gemini зрівнявся з ChatGPT. За даними Sensor Tower, чат-бот OpenAI подолав мільярдну позначку у травні 2026 року. У червні 2026 року про цей показник повідомила й сама OpenAI.