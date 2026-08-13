Tesla вбудувала антену Starlink у дах роботаксі Cybercab

Акаунт Tesla Robotaxi у соціальній мережі X опублікував фотографії безпілотного автомобіля Cybercab з антеною супутникового інтернету Starlink від SpaceX.

На знімках — золотистий Cybercab на території гігафабрики Tesla у штаті Техас. Антена низькопрофільна, вбудована безпосередньо в дах машини.

Таку інтеграцію Tesla анонсувала місяцем раніше, коли показала лише схему. Компанія зазначала, що в дах Cybercab вбудовано антену Starlink V5, яку SpaceX представила 15 липня 2026 року. П’яте покоління терміналів забезпечує швидкість передачі даних понад 375 Мбіт/с. Середнє енергоспоживання оновленого обладнання становить 35–50 Вт. Водночас сама антена на 35% компактніша й на 62% легша за пристрій четвертого покоління.

Конструкцію такого даху Tesla описала ще раніше. У грудні 2025 року компанія подала патентну заявку на автомобільний дах із радіопрозорих матеріалів. Такі полімери пропускають супутниковий сигнал, тоді як звичайні скляні чи металеві дахи його послаблюють.

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Разом із новими фотографіями виробник не розкрив технічних характеристик, термінів масового впровадження та цілей розгортання. Раніше ЗМІ писали, що Starlink V5 призначений для роботи в приміщеннях, а не як мобільна станція.

При цьому для руху автомобіль не потребує підключення до інтернету. Cybercab працює під керуванням бортового комп’ютера Tesla AI4. Наразі сервіс роботаксі Tesla доступний лише у густонаселених міських районах — Остіні, Х’юстоні, Далласі та Маямі. Ці міста мають хороше покриття мобільних мереж, тож супутниковий зв’язок дає там найменший ефект. Відтак компанія позиціює антену як додаткову можливість підключення для відстеження роботаксі у віддалених районах.

Сам Cybercab компанія Ілона Маска представила ще в жовтні 2024 року разом із мікроавтобусом Robovan. Двомісне роботаксі без керма та педалей має коштувати 30 тис. доларів. Виробництво таких машин розпочалося на гігафабриці в Техасі на початку 2026 року. До липня 2026 року на заводських майданчиках помітили понад 100 екземплярів Cybercab. Попри це, Tesla досі не може ні продавати ці машини, ні керувати ними без участі людей.