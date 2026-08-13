Tesla вбудувала антену Starlink у дах роботаксі Cybercab

Новини
Tesla Cybercab Starlink
Фото: Tesla

Акаунт Tesla Robotaxi у соціальній мережі X опублікував фотографії безпілотного автомобіля Cybercab з антеною супутникового інтернету Starlink від SpaceX.

На знімках — золотистий Cybercab на території гігафабрики Tesla у штаті Техас. Антена низькопрофільна, вбудована безпосередньо в дах машини.

- Реклама -

Таку інтеграцію Tesla анонсувала місяцем раніше, коли показала лише схему. Компанія зазначала, що в дах Cybercab вбудовано антену Starlink V5, яку SpaceX представила 15 липня 2026 року. П’яте покоління терміналів забезпечує швидкість передачі даних понад 375 Мбіт/с. Середнє енергоспоживання оновленого обладнання становить 35–50 Вт. Водночас сама антена на 35% компактніша й на 62% легша за пристрій четвертого покоління.

Конструкцію такого даху Tesla описала ще раніше. У грудні 2025 року компанія подала патентну заявку на автомобільний дах із радіопрозорих матеріалів. Такі полімери пропускають супутниковий сигнал, тоді як звичайні скляні чи металеві дахи його послаблюють.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Разом із новими фотографіями виробник не розкрив технічних характеристик, термінів масового впровадження та цілей розгортання. Раніше ЗМІ писали, що Starlink V5 призначений для роботи в приміщеннях, а не як мобільна станція.

Cybercab Starlink

При цьому для руху автомобіль не потребує підключення до інтернету. Cybercab працює під керуванням бортового комп’ютера Tesla AI4. Наразі сервіс роботаксі Tesla доступний лише у густонаселених міських районах — Остіні, Х’юстоні, Далласі та Маямі. Ці міста мають хороше покриття мобільних мереж, тож супутниковий зв’язок дає там найменший ефект. Відтак компанія позиціює антену як додаткову можливість підключення для відстеження роботаксі у віддалених районах.

Сам Cybercab компанія Ілона Маска представила ще в жовтні 2024 року разом із мікроавтобусом Robovan. Двомісне роботаксі без керма та педалей має коштувати 30 тис. доларів. Виробництво таких машин розпочалося на гігафабриці в Техасі на початку 2026 року. До липня 2026 року на заводських майданчиках помітили понад 100 екземплярів Cybercab. Попри це, Tesla досі не може ні продавати ці машини, ні керувати ними без участі людей.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Агенти штучного інтелекту виявили 84 вразливості в ядрах мереж 4G та 5G

Мультиагентна система iFinder знайшла 84 вразливості в семи реалізаціях ядер 4G та 5G. Найсерйознішою стала атака, що дає змогу перехопити трафік абонента.
Новини

Польща може перестати платити Starlink за термінали для України

Starlink виключив Польщу з європейської зони роумінгу. У відповідь глава МЗС Сікорський пригрозив переглянути плату в $50 млн на рік за термінали для України.
Новини

Rakuten Viber зафіксувала спад платних підписок і зростання піратства в Україні

Частка українців, які платять за онлайн-сервіси, знизилася з 28% у 2025 році до 24% у 2026-му. Піратські ресурси використовували 67% опитаних проти 53%.
Новини

Телеканал Nine PBS позивається до дата-центру через втрату архіву за 70 років

Nine PBS подав позов проти Iron Mountain Data Centers до суду Денвера. Так телеканал домагається повернення 50 ТБ записів за 70 років мовлення.
Новини

Литовська Astrolight випробує лазерний канал 2,5 Гбіт/с між супутником і капсулою під час спуску

У 2027 році литовська Astrolight і ATMOS Space Cargo зв'яжуть лазером капсулу PHOENIX із супутником. Термінали ATLAS-X мають дати до 2,5 Гбіт/с.