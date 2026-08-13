Телеканал Nine PBS позивається до дата-центру через втрату архіву за 70 років

Громадський телеканал Nine PBS зі США подав позов проти оператора дата-центрів Iron Mountain Data Centers. Мовник вимагає повернути доступ до своїх архівних матеріалів, пише Current.

Ідеться приблизно про 50 ТБ даних, що вмістили 70 років історії каналу. Цей архів станція втратила, коли її хмарний провайдер Open Source Storage (OSS) фактично зник.

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Позов телеканал подав до окружного суду Денвера. За твердженням Nine PBS, на початку 2026 року OSS раптово й без жодного попередження перекрив доступ до архіву. Провайдер мав окремі домовленості з Iron Mountain щодо зберігання даних, а згодом «припинив своє існування».

Сама Iron Mountain відмовилася повертати матеріали станції. Компанія послалася на те, що її клієнту технічно належали «фізичні сервіси, що зберігають дані». Відтак Nine PBS звернувся до суду по тимчасову попередню ухвалу. Вона мала заборонити Iron Mountain видаляти, змінювати чи перезаписувати архів. Окружний суддя задовольнив це клопотання.

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Серед заблокованих даних є й історичні матеріали. Зокрема, це репортажі Nine PBS про минуле Східного Сент-Луїса та пандемію COVID-19. Зберігаються там і сюжети про Велику повінь 1993 року, яка спустошила береги Міссісіпі й Міссурі.

Угоду про зберігання даних телеканал уклав ще 2019 року — з компанією, яку в скарзі названо «попередником OSS». Контракт станція поновлювала щороку, спершу з цією компанією, а потім і з самим OSS.

У лютому 2026 року Nine PBS спробував домовитися про зустріч, щоб обговорити чергове поновлення. Проте OSS не відповів і не повідомив про «будь-який намір не поновлювати угоду». Термін її дії спливав 6 березня. За умовами контракту канал мав 30 днів на вилучення даних зі сховища, якщо послуги припиняться. Натомість уже 6 березня OSS без попередження закрив доступ.

Невдовзі з’ясувалося, що сайт провайдера не працює, а сам він має статус простроченої заборгованості перед штатом Колорадо. Мовник провів власне розслідування й виявив зв’язок OSS з Iron Mountain. Тому 13 березня 2026 року Nine PBS надіслав оператору дата-центрів лист із вимогою повернути дані. Станція запропонувала «сплатити будь-які розумні витрати, пов’язані з цією вимогою».

Iron Mountain не підтвердила й не заперечила, що дані є в її розпорядженні. Згодом озвався Джеймс Тремел — «керівник партнерської групи, яка офіційно придбала» активи OSS. Він запевнив, що архів у безпеці в дата-центрі Iron Mountain у Денвері. Після цього мовник призупинив судовий процес.

Спілкування тривало близько місяця, після чого Тремел перестав відповідати на повідомлення. Ще за кілька тижнів з його облікового запису надійшов автоматичний лист. У ньому йшлося, що Тремел більше не пов’язаний з OSS. Пізніше в телефонній розмові він сказав, що його ввели в оману й у такий спосіб змусили придбати OSS.

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Контроль над компанією тим часом повернули собі її попередні власники. Зв’язатися з ними Nine PBS не зміг, тож станція отримала судове рішення про невиконання OSS зобов’язань. У ньому суд визнав, що дані належать телеканалу, який має «негайне право розпоряджатися ними». Крім того, ухвала зобов’язала OSS повернути матеріали «та/або сприяти їхній передачі новому постачальнику».

Iron Mountain не прокоментувала виданню новий позов. Натомість віцепрезидентка та директорка з питань комунікацій Nine PBS Лія Фріман наголосила на цінності архіву. За її словами, ці дані «мають важливе історичне значення для Сент-Луїса».