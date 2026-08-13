Spotify з вересня маркуватиме профілі музикантів, створених ШІ

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AI Persona Spotify

Spotify з вересня 2026 року почне позначати профілі виконавців, за якими стоїть штучний інтелект (ШІ). Про це пише The Guardian.

Позначку назвали AI persona. Вона з’являтиметься у профілі артиста та в списках треків. Водночас стримінговий сервіс виключатиме такі профілі з персоналізованих рекомендацій алгоритму. Виняток — слухачі, які підписані на таких виконавців.

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У Spotify наголошують на довірі між артистами та їхніми слухачами. «Справжній зв’язок між артистом і шанувальником можна побудувати лише на основі довіри та автентичності. В епоху генеративного штучного інтелекту це важливіше, ніж будь-коли», — йдеться в заяві платформи.

Позначка спиратиметься на публічну ідентичність артиста, а не на спосіб створення музики. Визначати такі профілі сервіс буде двома способами. Творці зможуть самостійно вказати, що їхній проєкт створив ШІ. Крім того, Spotify залучить модераторів і спеціальні аналітичні ШІ-інструменти.

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Артисти, чиї профілі позначить команда оглядачів сервісу, отримають сповіщення. Вони зможуть самі розкрити, хто стоїть за профілем, або подати апеляцію.

Це не перший крок платформи проти напливу синтетичної музики. Восени 2025 року сервіс вилучив із каталогу 75 млн ШІ-композицій. Тоді ж компанія почала розробляти стандарт добровільного розкриття даних про використання ШІ. До цієї роботи вона залучила галузевих партнерів.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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