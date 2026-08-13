Американська аерокосмічна компанія Rocket Lab представила контейнерну пускову систему GHOST (Global Hypersonic & Orbital Spaceport Technology). Вона дає змогу оперативно проводити пуски поза постійними стартовими майданчиками.

Усю потрібну інфраструктуру розробник запакував у стандартні морські вантажні контейнери. Йдеться зокрема про наземне допоміжне обладнання та системи керування польотом. Комплекс розрахований на дві ракети — легку орбітальну Electron та її суборбітальну модифікацію HASTE (Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron). Її використовують для випробувань гіперзвукових апаратів та експериментальних корисних навантажень.

Introducing GHOST.



We’ve mastered the art of building launch sites. Now we’re making them deployable worldwide.



GHOST = Global Hypersonic & Orbital Spaceport Technology. A containerized, deployable launch site system that enables Electron and HASTE launches anywhere,… pic.twitter.com/6Za05Ov2Nn — Rocket Lab (@RocketLab) August 10, 2026 - Реклама -

Уперше GHOST застосують на практиці у 2027 році. Систему розгорнуть на аляскинському острові Кадьяк, на території космодрому Pacific Spaceport Complex-Alaska. Саме там Rocket Lab будує стартовий майданчик Launch Complex 4.

Розгортання на Алясці пов’язане з контрактом Космічних сил США на 266 млн доларів. Угода передбачає 12 суборбітальних запусків та опціон ще на шість місій. Контейнерний комплекс став прямою відповіддю на запит замовників, яким потрібна мобільна пускова інфраструктура. Про це розповів засновник і виконавчий директор Rocket Lab Пітер Бек.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Мобільна інфраструктура має помітно скоротити витрати на капітальне будівництво космодромів і підвищити гнучкість військових місій. Так, під час випробувань гіперзвукової зброї на ракетах HASTE система GHOST розширює можливості Пентагону. Відомство може змінювати траєкторії польоту та зони падіння ступенів. Відтак такі пуски не доведеться прив’язувати до випробувального центру NASA Уоллопс у штаті Вірджинія. Крім того, технологію призначено для союзників США, які прагнуть суверенних пускових потужностей без зведення дорогих стаціонарних споруд.

Втім, розгортання мобільного комплексу на нових майданчиках потребуватиме окремих ліцензій. Так само знадобляться координація повітряного та морського простору й забезпечення безпеки. Окремо доведеться опрацювати схеми рятування на траєкторії польоту. Попри це контейнерний підхід відкриває шлях до оперативних запусків на потрібні орбітальні нахили та суборбітальні траєкторії.

GHOST: Rocket Lab's Deployable Launch Site

Watch this video on YouTube

Водночас Rocket Lab розширює бізнес за межі пускових послуг. Наприкінці червня 2026 року компанія домовилася про придбання Iridium за 8 млрд доларів. Угода з цим оператором супутникового зв’язку має зробити Rocket Lab вертикально інтегрованою. У підсумку вона має охопити весь цикл — від виведення апаратів на орбіту до послуг зв’язку.