Rakuten Viber зафіксувала спад платних підписок і зростання піратства в Україні

Чверть українців (24%) користується платними онлайн-сервісами й планує робити це надалі. Ще 67% опитаних визнали, що завантажували музику чи фільми з піратських сайтів і торентів. Результати опитування Rakuten Viber оприлюднила 13 серпня 2026 року.

Дослідження провели як анонімне онлайн-опитування. Участь у ньому взяли близько двох тисяч респондентів, а ключова вікова група — 34–45 років. Більш ніж половина учасників молодша за 45 років. Схоже опитування команда Rakuten Viber проводила навесні 2025 року, тож нові дані показують річну динаміку.

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Скільки українців готові платити

Порівняно з 2025 роком частка тих, хто платить за онлайн-сервіси, трохи зменшилася. Відповіді на запитання «Чи платили ви коли-небудь за онлайн-сервіси? Якщо так, чи плануєте продовжувати?» розподілилися так:

ні, і раніше теж ні — 63% (59% у 2025 році);

так, і планую продовжувати — 24% (28% у 2025 році);

раніше так, але тепер ні — 13% (стільки ж, скільки й у 2025 році).

Водночас помітно зросла частка тих, хто вдається до піратства. У 2026 році про завантаження музики або фільмів із нелегальних ресурсів повідомили 67% респондентів. У 2025 році такий досвід визнавали 53% опитаних.

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Галузеві оцінки масштабу піратства ще вищі. Так, у травні 2026 року медіасервіс MEGOGO оцінив частку нелегальних ресурсів у відеоспоживанні українців приблизно в 80%.

За що саме платять

Найчастіше українці оплачують розваги. Очолюють перелік фільми та відео (57%), за ними йдуть музика (42%) і програми для роботи (32%). За штучний інтелект (ШІ) платить кожен п’ятий (19%) — цю категорію додали до опитування вперше. Відповіді на запитання «Якщо ви користуєтеся платними сервісами, то для чого в першу чергу?» розподілилися так:

фільми та відео — 57% (45% у 2025 році);

музика — 42% (35% у 2025 році);

програми для роботи — 32% (20% у 2025 році);

навчання — 27% (30% у 2025 році);

ігри — 24% (36% у 2025 році);

книжки — 23% (17% у 2025 році);

ШІ — 19% (нова категорія);

додатки для спілкування, месенджери — 13% (15% у 2025 році);

податки — 9% (8% у 2025 році);

інше — 10% (16% у 2025 році).

Запитання передбачало кілька варіантів відповіді. Окремо дослідники запитали про застосунки для знайомств. Серед тих, хто ними користувався, за додаткові послуги платив кожен п’ятий (20%).

Скільки це коштує щомісяця

Найпоширеніший бюджет на платні сервіси — від 100 до 400 гривень на місяць. Його назвали 48% респондентів. Ще третина опитаних (33%) витрачає понад 400 гривень, і за рік ця частка зросла з 29%. Відповіді на запитання «Скільки в середньому на місяць ви витрачаєте на платні сервіси?» розподілилися так:

100–400 грн — 48% (47% у 2025 році);

понад 400 грн — 33% (29% у 2025 році);

до 100 грн — 19% (24% у 2025 році).

Який ШІ обирають ті, хто платить

Серед тих, хто оплачує ШІ-сервіси, третина (31%) обрала ChatGPT. Ще 18% користуються платною версією Gemini, а 8% — Claude. Розподіл відповідей на запитання «Якщо платите за ШІ, то за який саме?» такий:

ChatGPT — 31%;

Gemini — 18%;

Claude — 8%;

Copilot — 4%;

Perplexity — 2%;

інше — 60%.

Це запитання так само передбачало кілька варіантів відповіді.

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З ChatGPT працює й сам месенджер. У червні 2026 року Rakuten Viber відкрила українським користувачам безплатний доступ до цього асистента просто в застосунку.