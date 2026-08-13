Польща може перестати платити Starlink за термінали для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пригрозив переглянути витрати на супутниковий зв’язок Starlink для України. Про це пише «Інтерфакс-Україна».
Ідеться про майже $50 млн на рік. Саме стільки Польща витрачає на термінали Starlink для України. Це фінансування Варшава підтвердила ще у вересні 2025 року. Тоді президент Кароль Навроцький затвердив закон про безперервну оплату терміналів. Тепер же Сікорський звернувся безпосередньо до Ілона Маска.
«Гей, Ілоне Маску, великий чоловіче, припини дискримінувати польських користувачів Starlink, інакше ми можемо переглянути рішення про виплату тобі $50 млн на рік за твої послуги», — написав міністр у соцмережі X.
Так він відреагував на рішення Starlink виключити Польщу зі спільної європейської зони роумінгу. За інформацією Politico, ця зона охоплює понад 30 країн, зокрема Німеччину, Чехію, Словаччину та Литву. У її межах клієнти можуть перевозити термінали між державами без додаткових обмежень. Натомість для польських користувачів діятимуть окремі вимоги під час поїздок за кордон.
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Такий поділ Starlink закріпив у чинних рекомендаціях для користувачів. «Примітка: Польща не включена до європейського регіону, згаданого вище. Рахунки, зареєстровані в Польщі, вважаються лише польськими для використання в країні проживання», — йдеться в документі.
SpaceX, материнську компанію Starlink, розкритикував і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Він заявив, що польських користувачів не можна вважати «клієнтами другого сорту». Водночас міністр закликав пояснити, які саме місцеві правила спричинили нові обмеження.
Самі обмеження запроваджують у два етапи. Для нових польських клієнтів вони діють з 14 липня. Від 17 серпня правила поширяться й на чинних абонентів Starlink.
Сікорський і Маск сперечаються через Starlink не вперше, зазначає Politico. Минулого року Сікорський попередив, що Варшава може шукати інших постачальників супутникового зв’язку для України. У відповідь Маск сказав йому «тихо, малий чоловіче».
Крок у цьому напрямі Польща вже зробила. У липні 2026 року вона приєдналася до європейської супутникової системи IRIS². Варшава увійшла до шістки головних учасників проєкту, перші послуги якого планують надати у 2029 році.