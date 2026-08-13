Польща може перестати платити Starlink за термінали для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пригрозив переглянути витрати на супутниковий зв’язок Starlink для України. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Ідеться про майже $50 млн на рік. Саме стільки Польща витрачає на термінали Starlink для України. Це фінансування Варшава підтвердила ще у вересні 2025 року. Тоді президент Кароль Навроцький затвердив закон про безперервну оплату терміналів. Тепер же Сікорський звернувся безпосередньо до Ілона Маска.

- Реклама -

«Гей, Ілоне Маску, великий чоловіче, припини дискримінувати польських користувачів Starlink, інакше ми можемо переглянути рішення про виплату тобі $50 млн на рік за твої послуги», — написав міністр у соцмережі X.

Так він відреагував на рішення Starlink виключити Польщу зі спільної європейської зони роумінгу. За інформацією Politico, ця зона охоплює понад 30 країн, зокрема Німеччину, Чехію, Словаччину та Литву. У її межах клієнти можуть перевозити термінали між державами без додаткових обмежень. Натомість для польських користувачів діятимуть окремі вимоги під час поїздок за кордон.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Такий поділ Starlink закріпив у чинних рекомендаціях для користувачів. «Примітка: Польща не включена до європейського регіону, згаданого вище. Рахунки, зареєстровані в Польщі, вважаються лише польськими для використання в країні проживання», — йдеться в документі.

SpaceX, материнську компанію Starlink, розкритикував і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Він заявив, що польських користувачів не можна вважати «клієнтами другого сорту». Водночас міністр закликав пояснити, які саме місцеві правила спричинили нові обмеження.

Самі обмеження запроваджують у два етапи. Для нових польських клієнтів вони діють з 14 липня. Від 17 серпня правила поширяться й на чинних абонентів Starlink.

Сікорський і Маск сперечаються через Starlink не вперше, зазначає Politico. Минулого року Сікорський попередив, що Варшава може шукати інших постачальників супутникового зв’язку для України. У відповідь Маск сказав йому «тихо, малий чоловіче».

Крок у цьому напрямі Польща вже зробила. У липні 2026 року вона приєдналася до європейської супутникової системи IRIS². Варшава увійшла до шістки головних учасників проєкту, перші послуги якого планують надати у 2029 році.